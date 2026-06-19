Туркменистан продемонстрировал инвестиционные и торговые приоритеты на TIIF-2026

Правительственная делегация Туркменистана во главе с Министром торговли и внешнеэкономических связей Назаром Агахановым приняла участие в Пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2026), проходившем в Ташкенте с 16 по 18 июня. Это подчеркивает приверженность Туркменистана расширению регионального экономического сотрудничества и привлечению новых инвестиционных партнеров.

Как сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана, делегация приняла участие в дискуссиях по ключевым вопросам, формирующим будущее экономическое пространство Центральной Азии и других регионов. В их число вошли развитие энергетики, транспортная взаимосвязанность, цифровая трансформация, искусственный интеллект, минерально-сырьевые ресурсы, продовольственная безопасность и инновационные финансовые механизмы.

Форум, прочно утвердившийся в качестве одной из крупнейших инвестиционных платформ в Центральной Азии, привлек тысячи участников со всего мира, включая руководителей правительств, инвесторов, транснациональные корпорации, банки развития и международные финансовые институты.

По сообщениям организаторов, в мероприятии приняли участие представители более чем 100 стран, включая инвестиционные фонды и корпорации, управляющие активами, которые оцениваются в сумму более 40 триллионов долларов США.

В церемонии открытия приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Албании, а также премьер-министры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В работе форума также участвовали высокопоставленные представители крупнейших международных финансовых институтов, в том числе Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития БРИКС и Евразийского банка развития.

Узбекистан использовал площадку форума для презентации масштабной инвестиционной повестки

TIIF-2026 стал для Узбекистана платформой для презентации амбициозного пакета инвестиционных возможностей стоимостью около 75 миллиардов евро в таких секторах, как энергетика, транспорт, логистика, промышленное развитие, цифровая инфраструктура и передовые технологии. Организаторы форума провели множество инвестиционных питч-сессий, направленных на установление прямых контактов между международными инвесторами, бизнесом и региональными властями.

В своем программном выступлении Президент Шавкат Мирзиёев объявил о планах создания Ташкентского международного финансового центра, который задуман как зона, свободная от налогов и таможенных пошлин, функционирующая на принципах английского общего права.

Предлагаемый центр будет предоставлять нулевые ставки по ряду основных налогов, способствовать свободному движению капитала, а также поддерживать развитие финансовых технологий, цифровых активов и «зеленого» финансирования.

Повестка дня форума отражала более широкие региональные приоритеты: состоялись дискуссии по важнейшим видам минерального сырья, промышленной кооперации, развитию инфраструктуры, «зеленой» энергетике, цифровизации и укреплению региональных цепочек поставок.

Растущее значение региональной взаимосвязанности

Для Туркменистана участие в TIIF-2026 тесно связано с его усилиями по укреплению экономической интеграции в Центральной Азии. Стратегическое расположение страны между Востоком и Западом, её роль в региональных транспортных коридорах и значительные энергетические ресурсы делают её естественным и важным участником дискуссий по вопросам взаимосвязанности и устойчивого развития.

Особое внимание, уделенное на форуме вопросам транспорта и логистики, крайне актуально для Туркменистана, который активно продвигает мультимодальные транзитные маршруты, связывающие Центральную Азию с Каспийским регионом, Южным Кавказом, Ближним Востоком и Южной Азией. Точно так же дискуссии по энергетическому сотрудничеству и цифровой трансформации соответствуют текущим шагам Туркменистана по диверсификации экономических партнерств и модернизации торговой инфраструктуры.

Региональная платформа, приобретающая глобальный вес

Ташкентский международный инвестиционный форум демонстрирует стремительный рост с момента своего создания и стал одной из главных площадок для инвестиционного диалога в Центральной Азии. Итогом предыдущего форума стало подписание инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму более 30 миллиардов долларов США, а TIIF-2026, как ожидалось, привлек еще большее количество инвесторов, бизнес-лидеров и политиков.

На фоне трансформации глобальных цепочек поставок, растущего интереса к критически важным минералам и повышенного внимания к евразийским транспортным коридорам форум подчеркнул растущий статус Центральной Азии как инвестиционного направления и стратегического моста между крупнейшими рынками. Участие Туркменистана отражает его последовательную политику взаимодействия с региональными и международными партнерами в целях продвижения торговли, инвестиций и экономического сотрудничества. /// nCa, 19 июня 2026 г.