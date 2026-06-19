Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о роли политики нейтралитета опубликована на шести официальных языках Организации

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 80/262 «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», инициированная Туркменистаном, опубликована на шести официальных языках Организации Объединённых Наций. Об этом сообщается на сайте Постоянного представительства Туркменистана при ООН.

Публикация резолюции на всех официальных языках ООН завершает официальный процесс оформления документа после его принятия Генеральной Ассамблеей и обеспечивает его широкое распространение среди государств – членов Организации Объединённых Наций.

Резолюция была принята Генеральной Ассамблеей консенсусом по инициативе Туркменистана и стала первым документом ООН, принятым в рамках отдельного пункта повестки дня, посвящённого вопросам нейтралитета. Документ направлен на дальнейшее укрепление роли политики нейтралитета в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития, а также предусматривает ряд новых практических инициатив по развитию превентивной дипломатии, посредничества и международного сотрудничества под эгидой Организации Объединённых Наций. /// nCa, 19 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)