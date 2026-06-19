Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим начал официальный визит в Туркменистан

Премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим прибыл в четверг в Ашхабад с двухдневным официальным визитом, направленным на углубление политических, экономических и инвестиционных связей между Малайзией и Туркменистаном.

Данный визит, предпринимаемый по приглашению Президента Сердара Бердымухамедова, является ответным на официальный визит туркменского лидера в Малайзию в декабре 2024 года и знаменует собой первый визит Анвара Ибрагима в Туркменистан в должности премьер-министра.

В Международном аэропорту Ашхабада Анвара Ибрагима встретили высокопоставленные туркменские официальные лица во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров по вопросам нефтегазовой отрасли Гуванчем Агаджановым. Состоялась официальная церемония встречи, включавшая выстраивание почетного караула и поднятие государственных флагов двух стран.

Премьер-министра Малайзии сопровождает высокопоставленная делегация, в состав которой вошли министр инвестиций, торговли и промышленности Джохари Абдул Гани, министр экономики Акмал Насрулла Мохд Насир, а также высокопоставленные государственные деятели.

Визит проходит в период, когда двусторонние отношения набирают обороты, опираясь на регулярное взаимодействие в рамках международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций, и расширяющееся экономическое сотрудничество. Краеугольным камнем партнерства является энергетический сектор, где компания Petronas осуществляет свою деятельность в Туркменистане с 1996 года, а совокупный объем её инвестиций превысил 52 миллиарда малайзийских ринггитов.

Обе страны также изучают возможности более широкого сотрудничества в области нефтехимии, транспорта и логистики, высоких технологий, сельского хозяйства, образования и научного обмена.

Официальные переговоры в пятницу будут включать церемонию встречи в Президентском дворцовом комплексе, встречи Президента Сердара Бердымухамедова и Премьер-министра Анвара Ибрагима в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций, подписание Совместного заявления, а также обмен двусторонними соглашениями и меморандумами о взаимопонимании.

Ожидается, что лидеры двух стран также совместно откроют Малайзийско-туркменский бизнес-форум, который подчеркнет растущий интерес к торгово-инвестиционному сотрудничеству. В 2025 году Туркменистан стал четвертым по величине торговым партнером Малайзии в Центральной Азии, при этом объем двусторонней торговли достиг 75,8 миллиона малайзийских ринггитов.

Ожидается, что этот визит откроет новую главу в туркмено-малайзийских отношениях и придаст новый импульс сотрудничеству по широкому спектру стратегических направлений. /// nCa, 19 июня 2026 г.