Каспийский шельф, новое СРП: Туркменистан и Малайзия подписали пакет соглашений по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере

Эльвира Кадырова

Сегодня в столице Туркменистана состоялись масштабные переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, прибывшим в страну с двухдневным официальным визитом. Центральной темой встречи стало укрепление двусторонних отношений в стратегическом нефтегазовом секторе.

Символичным фоном для переговоров послужил старт двухдневной конференции «Туркменистан — Малайзия: 30 лет взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовом секторе», к участникам которой с приветственным словом обратились лидеры обоих государств.

Новый этап Каспийской интеграции и масштабные соглашения

Главным итогом высокоуровневой встречи стало подписание пакета документов, кардинально расширяющих присутствие малайзийского нефтегазового гиганта PETRONAS на туркменском шельфе Каспийского моря и закладывающих основу для будущих инвестиций:

Подписано Соглашение о разделе продукции (СРП) на разработку лицензионных морских блоков №19 и №20 в туркменском секторе Каспийского моря. Сторонами соглашения выступили Госконцерн «Türkmennebit», государственное предприятие «Hazarnebit» и Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd. Подписи под документом поставили вице-премьер Гуванч Агаджанов и Мохд Джукрис Абдул Вахаб, главный операционный директор (COO), а также исполнительный вице-президент и главный исполнительный директор (CEO) по разведке и добыче (Upstream) в компании PETRONAS.

Заключено Соглашение о сотрудничестве по проведению 2D-сейсморазведочных работ на перспективных блоках №11, 12, 13 и 14. Подписали соглашение вице-премьер Гуванч Агаджанов и Мохд Джукрис Абдул Вахаб.

Госконцерн «Туркменгаз» и Petronas Carigali подписали соглашение о конфиденциальности, что открывает путь к более глубокому обмену технологическими и геологическими данными. Подписанты: государственный министр, председатель Госконцерна «Туркменгаз» Максат Бабаев и Мохд Джукрис Абдул Вахаб.

Межправительственное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в освоении углеводородных ресурсов подписали вице-премьер Туркменистана Гуванч Агаджанов и министр экономики Малайзии Акмал Насрулла Мохд Насир.

Фундамент в 12 миллиардов долларов и взгляд за горизонт 2050 года

Нынешний визит Анвара Ибрагима стал логическим продолжением договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Сердара Бердымухамедова в Малайзию в декабре 2024 года. За три десятилетия партнерства компания PETRONAS инвестировала в нефтегазовую инфраструктуру Туркменистана колоссальную сумму — 12 млрд долларов США.

Базовым активом компании остается «Блок I» (включающий крупные морские месторождения Махтумкули, Диярбекир, Гарагол-Дениз и Огузхан), успешное СРП по которому решением сторон уже продлено до 2050 года.

В заявлении Офиса Премьер-министра Малайзии (PMO) подчеркивается, что подписание документов «не только укрепляет двусторонние отношения Малайзии и Туркменистана, но и открывает более широкие возможности для экономического и инвестиционного сотрудничества в будущем».

От автоматизации до мега-месторождения «Галкыныш»

В ходе конференции, посвященной энергетическому партнёрству Туркменистана и Малайзии, Максат Бабаев отметил, что за 30 лет совместной работы Туркменистан и Малайзия накопили значительный опыт коммерческих поставок природного газа, который наглядно свидетельствует о масштабе и надежности выстроенных отношений.

«Это сотрудничество последовательно развивается и сегодня, опирается на действующий долгосрочный контракт купли-продажи газа сроком на 25 лет, что обеспечивает сторонам устойчивость, предсказуемость и взаимную уверенность в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Бабаев.

При этом, сотрудничество двух стран не ограничивается крупными стратегическими проектами. В практической плоскости, в области поставок и сервисных услуг, также достигнуты конкретные результаты. В рамках заключенного контракта между государственным концерном «Туркменгаз» и малайзийской компанией «Syarikat Engineering» осуществляется поставка, монтаж и пусконаладка систем автоматизации управления и электроснабжения объектов резервуарных парков сжиженного газа на месторождениях Наип и Багаджа под ключ. Общая сумма контракта превышает 12 миллионов долларов США.

«Государственный концерн «Туркменгаз» рассматривает малайзийских партнеров в качестве важных участников дальнейшего освоения месторождения Галкыныш, прежде всего, с учетом опыта и потенциала компании Petronas, а также в рамках технологического обмена, цифровизации производственных процессов и реализации новых инвестиционных проектов в газовой отрасли Туркменистана», – заявил глава «Туркменгаз».

В завершение официальных мероприятий туркменская сторона пригласила ведущие деловые и научные круги Малайзии принять участие в Международной выставке «Нефть и газ Туркменистана — 2026» (OGT-2026), которая пройдет в Ашхабаде в октябре 2026 года, для детального обсуждения новых совместных инвестиционных проектов.

В общей сложности в форуме приняли участие 21 малазийская компания, 20 туркменских компаний и восемь международных компаний, а также государственные учреждения Туркменистана.

Как сообщает Bernama, в 2025 году Туркменистан стал четвертым по величине торговым партнером Малайзии среди стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли между Малайзией и Туркменистаном составил 75,80 млн малайзийских ринггитов (RM), при этом объем малайзийского экспорта оценивается в 75,50 млн малайзийских ринггитов, что на 9,0% больше по сравнению с предыдущим годом. ///nCa, 19 июня 2026 г.