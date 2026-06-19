Иран выделил землю под казахстанский логистический терминал в порту Шахид Раджаи, продвигая сотрудничество по коридору «Север – Юг»

Отчет nCa

Иран утвердил окончательные решения о выделении Казахстану земельного участка в своем стратегическом порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе для строительства специализированного логистического объекта, что стало важным шагом на пути к укреплению двусторонних транспортных и торговых связей.

По сообщениям Офиса Премьер-министра Республики Казахстан и согласно многочисленным отчетам о недавних переговорах на высоком уровне, участок будет официально передан после завершения оставшихся юридических и процедурных этапов. Данный шаг приближает Казахстан к созданию собственной логистической базы в Персидском заливе, что расширит его доступ к мировым рынкам через иранские порты.

Об этом решении было объявлено по итогам встречи в Астане между Заместителем Премьер-министра – Министром национальной экономики Казахстана Сериком Жумангариным и иранской делегацией во главе с Министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. Дискуссии были сосредоточены на портовой инфраструктуре, Международном транспортном коридоре «Север – Юг» (МТК «Север – Юг») и более широких связях между Центральной Азией, Персидским заливом и Индийским океаном.

Нынешнее соглашение базируется на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в апреле 2025 года между Ираном и Казахстаном, который предусматривает строительство эксклюзивного казахстанского терминала и логистического центра в тыловой зоне порта Шахид Раджаи. В соответствии с тем ранним документом, Организация портов и мореходства Ирана взяла на себя обязательства по выделению земли, в то время как казахстанская сторона должна была представить коммерческое предложение.

Рост грузопотока и амбициозные цели

Объемы грузоперевозок по МТК «Север – Юг» выросли на 12% в 2025 году, достигнув 3,5 миллиона тонн, при этом объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Ираном увеличился на 69%. Жумангарин предложил разработать совместную дорожную карту по модернизации транспортной инфраструктуры с целью расширения годовой пропускной способности коридора до 20 миллионов тонн.

Иран также подтвердил готовность предоставить Казахстану операционные возможности в порту Чабахар в Оманском заливе. Сообщается, что строительство железной дороги «Чабахар – Захедан» завершено более чем на 90%, и ожидает ввода в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Это улучшит интеграцию с региональными железнодорожными сетями и обеспечит расширенный доступ к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии.

В качестве ответного жеста Казахстан выразил готовность рассмотреть возможность предоставления иранским компаниям доступа к портовым площадям, причалам и терминалам в своих каспийских портах Актау и Курык.

Стороны также обсудили потенциальное пятистороннее железнодорожное соглашение с участием Китая, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Турции, наряду с планируемым четырехсторонним тарифным соглашением между Казахстаном, Россией, Туркменистаном и Ираном.

Динамика торговли

Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос на 26,4% в 2025 году и составил 430,2 миллиона долларов США. Правительства обеих стран реализуют дорожную карту по увеличению этого показателя до 3 миллиардов долларов США, чему способствует соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Стратегический контекст

Порт Шахид Раджаи, являющийся частью более крупного портового комплекса Бендер-Аббас в Ормузском проливе, выступает в качестве одних из главных торговых ворот Ирана. В свою очередь, Чабахар предлагает альтернативный глубоководный вариант с высоким потенциалом для транзита в не имеющие выхода к морю государства Центральной Азии. Для Казахстана обеспечение собственных мощностей в этих портах диверсифицирует экспортные маршруты за пределы традиционных северных и западных коридоров, особенно на фоне меняющейся геополитической динамики и сдвигов в глобальных цепочках поставок.

Аналитики рассматривают данные шаги как часть более широких усилий по укреплению восточных маршрутов МТК «Север – Юг», который соединяет Россию, Центральную Азию, Иран и, в конечном итоге, Индию и другие страны, предлагает более быструю и устойчивую мультимодальную альтернативу определенным морским путям.

На текущий момент не было озвучено конкретных деталей касательно площади выделенного участка, инвестиционных обязательств или сроков строительства и операционного запуска. Официальные лица обеих сторон подчеркнули практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Ирана в Казахстан в декабре 2025 года.

Данная портовая сделка подчеркивает углубление экономического партнерства между Астаной и Тегераном, где транспортная инфраструктура служит краеугольным камнем для будущего роста торговли и региональной взаимосвязанности. /// nCa, 19 июня 2026 г.