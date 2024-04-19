Усилия Казахстана по обеспечению баланса между свободой СМИ и защитой национальных интересов

Эмир Нуханович, президент Института европейской политики и цифрового общества

Медиа-пространство Казахстана превратилось в арену, где влиятельные заинтересованные группы соперничают за рычаги влияния на государственные активы и общественность. Руководство страны находится в процессе проведения широкомасштабных реформ, включая укрепление свободы слова, а также работает над смягчением пагубного влияния клептократов и иностранных игроков на экономику страны, демократические институты и общую стабильность.

Во многих странах с формирующейся демократией проблема свободы СМИ не вызывает особого интереса во всем мире. Однако в Казахстане этот вопрос является актуальным в связи с растущим геостратегическим значением страны, учитывая ее значительные богатства, богатые природные ресурсы и общие границы с Россией и Китаем. Следовательно, в казахстанском медиапространстве сталкиваются мощные внутренние и внешние интересы, что позволяет склонить местное и международное общественное мнение в пользу конкурирующих политических, а иногда и личных целей.

Как медийный ландшафт стал токсичным?

Проще говоря, игроки, борющиеся за влияние, делятся на три категории: СМИ, контролируемые олигархами, государственные деятели и группа доморощенных независимых СМИ.

После 30 лет авторитарного правления бывшего президента Нурсултана Назарбаева местные СМИ в основном монополизированы олигархами, которые пришли к власти в основном с помощью клептократии.

Эти олигархи и их сообщники обладают огромной финансовой мощью, позволяющей оказывать давление на журналистов и лидеров гражданского общества не только в Казахстане, но и в некоторых западных политических центрах. Дочь бывшего президента, Дарига Назарбаева, владеет некоторыми медиа-активами через Alma media. Некоторые СМИ контролируются Фондом Первого президента.

Влиятельное издание Alash Media, как сообщается, контролируется Александром Клебановым, который был назван доверенным лицом Дариги в ходе обсуждения антикоррупционных санкций в британском парламенте в феврале 2022 года. Тимур Турлов, казахстанский предприниматель российского происхождения и генеральный директор компании Freedom Holding, в отношении которого Министерством финансов США было проведено расследование в связи с короткими продажами, контролирует казахстанский телеканал Channel 7. Способность этих олигархов и их западных сообщников контролировать средства массовой информации распространяется и за рубеж благодаря дорогостоящим и громоздким судебным искам, называемым стратегическими исками против общественного участия (SLAPPS). Масштаб проблемы таков, что их роль в подавлении международных СМИ обсуждалась на слушаниях в парламенте Великобритании в октябре 2022 года.

Местные олигархи показали себя полезными партнерами для иностранных игроков, стремящихся к влиянию в Казахстане с целью ослабления правительства. Например, беглый преступник Бергей Рыскалиев, как сообщается, спонсировал комиссию парламентариев Великобритании по расследованию действий правительства Казахстана в связи с беспорядками в январе 2022 года, а также задержанием активиста Джанболата Мамая.

Аналогичным образом, всемирно известный мошенник Мухтар Аблязов, несмотря на то, что, согласно судебным протоколам Великобритании и США, он похитил по меньшей мере 5 миллиардов долларов из казахстанского банка, переименовал себя в политического оппозиционера и получил статус беженца во Франции после того, как уклонился от повестки в суд в Великобритании. До недавнего времени официальные лица Европейского союза (ЕС) и США призывали к снисхождению к Аблязову и к тем, кто связан с его схемой хищений.

Группа чиновников, связанных с бывшим премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым и бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым, предположительно, использовали свою политическую власть для направления средств в компании, директорами которых они впоследствии были назначены. Очевидно, что журналистские расследования против Назарбаева, Масимова и их союзников сопряжены с большим финансовым риском.

В январе и феврале 2022 года OCCRP, Бюро журналистских расследований (TBIJ), openDemocracy и the Telegraph опубликовали расследование, раскрывающее детали непрозрачной структуры активов на сумму 7,8 миллиарда долларов, связанных с бывшим президентом. В ответ Фонд Назарбаева и компания Jusan Technologies UK, основной получатель переведенных фондом активов, инициировали судебные иски SLAPP в судах США и Великобритании против четырех СМИ. Тем временем лорд Дэвид Эванс из Палаты лордов Великобритании занимает должность неисполнительного директора Jusan Technologies Ltd в Великобритании.

Союзники Масимова заручились поддержкой других официальных лиц по всему миру, в том числе члена Европейского парламента (Евродепутата) Марии Арены, которая была центральной фигурой в недавнем скандале вокруг “Катарских врат” в ЕС; Роберта Менендеса, сенатора США, обвиняемого во взяточничестве, и Виктора Орбана, который был описан The New York Times. “Вашингтон Пост” в качестве “нелиберального” премьер-министра Венгрии. Несмотря на вопиющую коррупцию Масимова и попытку насильственного захвата власти в Казахстане в январе 2022 года, Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала к его освобождению до суда и спустя всего девять месяцев после начала соответствующего расследования. В основе заключения ООН лежит доклад, основанный на показаниях единственного неназванного источника, что делает происхождение утверждений неоспоримым.

В Казахстане есть свой государственный медиа-аппарат, включая агентство “Хабар” и Казахское телевидение, а также пресс-службы государственных органов. Новая администрация была относительно сдержанной в контроле над негосударственными СМИ по сравнению с режимом Назарбаева, а также с другими центральноазиатскими республиками, даже несмотря на то, что продолжающаяся деятельность клептократов и иностранных государственных деятелей дает основания для применения более жестких мер.

Независимые отечественные СМИ в Казахстане находятся в стадии становления. В стране со средней месячной зарплатой в 552 доллара внешние игроки, имеющие доступ к финансированию, могут легко привлекать способных журналистов для продвижения своих политических целей.

Защита национальных интересов от иностранного вмешательства

Иностранные государственные деятели также вызывают беспокойство, и в прошлом были предприняты шаги по ограничению их влияния на местные дела. Поддерживаемый Россией веб-сайт Sputnik24 с доступом к российским телеканалам заблокирован в Казахстане. Новостной телеканал “Царьград”, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Константину Малофееву, был заблокирован за “разжигание ненависти”. Министерство иностранных дел Казахстана объявило российскую журналистку Тину Канделаки, дружественную Кремлю, персоной нон грата. Канделаки выступала против популяризации языка коренных народов Казахстана и возможного удаления русских культурных символов в стране. Пророссийскому пропагандисту Тиграну Кеосаяну, как сообщается, также запрещен въезд в Казахстан. В 2022 году он публично осудил власти Казахстана за отмену ежегодных мероприятий по празднованию победы во Второй мировой войне и предупредил, что страну может постигнуть та же участь, что и Украину. Учитывая, что этнические русские граждане Казахстана составляют около 16% населения, провоцирование враждебности местных жителей по отношению к северному соседу чревато разжиганием этнического конфликта, который может привести к международному вмешательству и в конечном итоге к нарушению конституционного строя Казахстана.

Финансируемое правительством США радио “Свободная Европа” (RFE), известное в Казахстане как “Радио Азаттык”, также обвинялось в разжигании напряженности между казахстанцами и русскими, проживающими в Казахстане. До недавнего времени радио “Азаттык” работало в Казахстане бесплатно. Как сообщается, 36 сотрудникам местного филиала РАДИО “Азаттык” недавно было отказано в аккредитации Министерством иностранных дел, предположительно, на основании их репортерского поведения, которое далеко от этического кодекса, строго соблюдаемого западными СМИ, и напоминает деятельность некоммерческих организаций, использующих чьи-то гранты.

Радио “Азаттык” не было вынуждено закрываться. СМИ проигнорировали просьбы правительства привести свою деятельность в соответствие с мандатом СМИ. Вместо этого они пригрозили правительству и 3 января 2024 года подали иск в суд, стремясь отменить решение Министерства как незаконное, и потребовали выдачи и продления аккредитации для своих сотрудников.

Большое количество лиц, вовлеченных в это дело, помогает пролить свет на опасения, высказанные государственным ведомством Казахстана. Если бы мы сравнили это с населением США, которое в шестнадцать раз превышает население Казахстана, то эквивалентная журналистская сила, представленная 36 сотрудниками, составила бы 597 человек, что поставило бы ее в один ряд с некоторыми крупнейшими новостными компаниями США. Это важно для понимания степени влияния “Азаттыка” и, по ассоциации, “Радио Свобода” в Казахстане.

Telegram-каналы, такие как Protenge, отметили некоторый положительный вклад “Азаттык Медиа” (частью которого является “Радио Азаттык”) в освещение незаконного присвоения государственных средств и других коррупционных действий, которые заслуживают пристального внимания. Другие отмечают, что критика “Азаттыка” частично освещается в сми, чтобы поддержать политических союзников. Например, вышеупомянутый Мухтар Аблязов часто фигурирует в статьях “Азаттыка” как “лидер оппозиции”, часто подразумевая, что уголовные обвинения против него носят исключительно политический характер. Он был осужден за убийство в Казахстане, и суды Великобритании и США вынесли ему судебные решения на сумму более 5 миллиардов долларов за мошенничество в крупном банке, после чего он бежал из своей родной страны.

“Азаттык” также предвзято поддержал опального бывшего начальника разведки и премьер-министра Карима Масимова в материале от 5 января 2024 года, озаглавленном “Вы думаете, это не вернется к вам бумерангом?!”. Он вернется!” Суды Кантара: преступления без виновных, вопросы без ответов, которые легко можно расценить как скрытую угрозу новому руководству Казахстана. Дата публикации совпала с двухлетней годовщиной насильственных протестов и попытки государственного переворота, которые потрясли Казахстан в 2022 году.

Президент Международного казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин говорит, что предвзятые репортажи “Азаттыка”, направленные на то, чтобы настроить общество против правительства, могут привести в действие статью об “угрозе национальной безопасности”.

В других странах региона в январе 2023 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана приняло решение закрыть “Азаттык МЕДИА”, кыргызское подразделение радио “Свободная Европа”, заявив, что они намеренно распространяли ложную информацию о столкновениях на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года в нарушение национального законодательства против “пропаганды войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам”. Однако после удаления соответствующих материалов “Азаттык МЕДИА” было разрешено продолжить вещание в Кыргызстане.

Парламент Кыргызстана внес на рассмотрение законопроект, обязывающий некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование, регистрироваться в качестве “иностранных представителей”. Согласно предлагаемому законодательству, такие организации, получающие иностранное финансирование и участвующие в “политических делах”, которые трактуются в широком смысле, будут обязаны зарегистрироваться. Возможно, “Азаттык” может подпадать под этот критерий. В январе 2024 года сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности Республики провел обыски в редакциях изданий, получающих иностранное финансирование.

Аналогичные случаи в США и Евразии

Центральная Азия не одинока в своей уязвимости перед скрытой деятельностью СМИ. Спонсируемые государством кампании по дезинформации в социальных сетях нанесли огромный ущерб даже таким развитым демократическим странам, как США и европейские страны, поляризуя общество и, возможно, даже влияя на результаты выборов. Западным обществам, накопившим многолетний опыт в области свободы прессы, по-прежнему трудно справиться с негативной стороной распространения дезинформации. И это несмотря на то, что в развитых западных странах власть СМИ более разрознена, поскольку существует множество конкурирующих изданий, большинство из которых не контролируются горсткой олигархов.

Западное общество отреагировало на подобные угрозы слушаниями в Конгрессе и введением более строгого законодательства. Например, в 2018 году основатель Facebook Марк Цукерберг подвергся пятичасовому допросу со стороны сенаторов США по поводу распространения фейковых новостей Facebook и предполагаемых манипуляций платформой иностранными противниками с целью распространения дезинформации во время президентской кампании 2016 года.

В США Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) требует, чтобы новостные организации, работающие по указанию иностранных руководителей, регистрировались в Министерстве юстиции и представляли как подробные отчеты о раскрытии информации, так и копии любых “информационных материалов”, которые публикуются на территории Соединенных Штатов, с оговоркой о том, что они были подготовлены иностранным агентом. иностранный агент.

Кроме того, в Бюро по глобальным связям с общественностью Государственного департамента США находится Центр глобального взаимодействия – агентство, задачей которого является противодействие иностранной пропаганде и дезинформации в США, уделяя особое внимание иностранным СМИ и влиянию иностранных государств. Более того, в январе 2024 года, признавая растущую угрозу демократическим обществам, Государственный департамент объявил о создании новой “Структуры для противодействия информационным манипуляциям иностранных государств”.

Европейская комиссия, испытывающая огромное давление с целью пресечь тайное иностранное влияние, планирует ввести новые строгие правила прозрачности для лобби, поддерживаемого иностранцами. Великобритания планирует принять новое законодательство, обязывающее тех, кто действует от имени иностранной державы или организации, заявлять о политической деятельности, оказывающей влияние, и привлекать к уголовной ответственности тех, кто этого не делает.

Казахстан, в свою очередь, отреагировал на это введением в действие своих действующих законов и предлагает новое законодательство под названием “О средствах массовой информации”.

Обоснован ли новый законопроект Казахстана “О средствах массовой информации”?

1 декабря 2023 года законопроект был одобрен в первом чтении национальным парламентом Казахстана, “Мажилисом”. Хотя закон ужесточает надзор за СМИ, финансируемыми из-за рубежа, поручая Министерству иностранных дел (МИД) оценить, какие СМИ, финансируемые из-за рубежа, представляют угрозу национальной безопасности страны, он также вносит другие дополнения в закон о СМИ. Это включает в себя трехлетнее ограничение срока действия опубликованных материалов для защиты прав граждан. Это упрощает аккредитацию журналистов и ускоряет ответы регулирующих органов на вопросы журналистов. Что касается процесса его подготовки, то, несмотря на участие гражданского общества в разработке, критики считают, что требовалось более активное участие.

Однако закон вызвал критику только после того, как произошло дело “Азаттык”. Газета “Азаттык” назвала процедуру Министерства “внесудебной”.

Никита Шаталов, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан и член рабочей группы по обсуждению предлагаемого законопроекта “О средствах массовой информации”. Он сказал, что казахстанцы видят примеры того, как внешнее информационное вмешательство сеет гражданскую конфронтацию, ослабляя государство и общество, подчеркивая, что “информационные войны” легко перерастают в “настоящие войны”.

Он сказал, что “запрет на деятельность иностранных средств массовой информации, не аккредитованных Министерством иностранных дел Республики Казахстан, существует в Казахстане с момента принятия действующего в настоящее время Закона “О средствах массовой информации” в 1999 году.

Вывод

В нынешней геополитической ситуации к Центральной Азии в целом и к Казахстану в частности приковано повышенное внимание международного сообщества, учитывая его многочисленное население, стратегическое расположение и богатство важнейших полезных ископаемых. Хотя это помогает объяснить тот международный контроль, которому подвергается Казахстан в отношении свободы СМИ и соответствующего законодательства, любое подобное рассмотрение на Западе должно учитывать специфическую среду, в которой наблюдаются эти проблемы.

Особенно в последние два года руководство Казахстана при поддержке общественности проводит амбициозные экономические, политические и социальные реформы, которые не имеют аналогов в регионе, направленные на повышение благосостояния своих граждан и укрепление демократических институтов. Она также пытается поддерживать баланс между отношениями с могущественными соседями – Китаем и Россией, с одной стороны, и с Западом – с другой. Внутри страны страна сталкивается с проблемами, оставшимися от десятилетнего клептократического режима, который продолжает доставлять неприятности нынешнему руководству из-за своих многочисленных приспешников, что было продемонстрировано во время насильственной попытки государственного переворота в январе 2022 года.

Именно с пониманием этой ситуации следует относиться к реализации Казахстаном существующих законов о защите национальной безопасности, а также к новому законопроекту о регулировании средств массовой информации. Дезинформация, а также преднамеренные кампании по дезинформации, проводимые как через обычные средства массовой информации, так и через социальные сети, поражают западные страны, включая США, так же сильно, как и молодые демократии в других странах. Это сложный ландшафт, в котором каждая нация пытается ориентироваться, по понятным причинам отдавая приоритет потребностям и интересам своих собственных граждан.