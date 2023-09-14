Объем торговли между странами Центральной Азии превысил 10 млрд.долл.США – министр иностранных дел Казахстана Нуртлеу

Объем торговли между странами региона Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) на сегодняшний день превысил 10 млрд долларов США. Об этом заявил министра иностранных дел Казахстана Мурат Нутрлеу, выступая на совещании Министров иностранных дел стран ЦА в Душанбе, в среду, 13 сентября.

В своём выступлении Нуртлеу подчеркнул, что с момента проведения в Астане в 2018 году первой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии данный диалог вышел на качественно новый уровень, приобрел устойчивый и динамичный характер, подтверждением которого является проведение юбилейного саммита.

«Консультативные встречи глав наших государств придали значительный импульс всестороннему углублению сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики. Объём торговли между странами региона на сегодняшний день превысил 10 млрд долларов США, увеличившись в 2 раза за последние пять лет», – сказал он.

Помимо вопросов подготовки к Душанбинским саммитам, отдельное внимание на встрече было уделено выстраиванию эффективного и взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества по водно-энергетическим вопросам.

В данном контексте Нуртлеу заявил о необходимости гармонизации подходов стран Центральной Азии в сфере гидроэнергетики, ирригации и экологии. Для этого казахстанская сторона предлагает выработать долгосрочный комплексный механизм взаимодействия, учитывающий интересы всех государств региона. ///nCa, 14 сентября 2023 г.

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