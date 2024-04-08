Казахстан и Узбекистан объединяют усилия для укрепления железнодорожного сообщения с Китаем, налаживания железнодорожной связи между Центральной Азией и Южной Азией

Казахстан и Узбекистан договорились о создании совместного предприятия между железнодорожными властями двух стран. Это будет служить двум основным целям:

Увеличение пропускной способности железных дорог по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан

Совместная работа по строительству Трансафганской железнодорожной линии, которая соединит узбекскую (и казахстанскую) железнодорожные системы через железнодорожную линию, пересекающую Афганистан, с выходом на Пакистан и затем к открытым морям.

По сообщениям ряда СМИ, включая Kun.uz, UzDaily и Amu News, решение было принято в ходе рабочей встречи президентов двух стран в городе Хива в Узбекистане 5 апреля 2024 года.

Стороны договорились о строительстве грузовых терминалов на казахстанско-китайской границе и в Узбекистане.

Они также будут сотрудничать в развитии Трансафганской железнодорожной линии.

Проект Трансафганской железной дороги, впервые предложенный Узбекистаном в декабре 2018 года, предполагает расширение афганской железнодорожной сети от Мазари-Шарифа до Кабула, а затем до провинции Пактия, сообщает Ariana News.

В Пакистане товары будут перегружаться на пакистанскую железнодорожную систему и отправляться в морские порты Карачи, Гвадар и Касим [Amu News].

Железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Афганистаном уже существует в виде железнодорожной линии Термез-Мазари-Шариф, которая модернизируется, чтобы обеспечить перевозку около 10 миллионов тонн в год. Текущая пропускная способность составляет 4 миллиона тонн в год.

Туркменистан и Афганистан недавно договорились о строительстве железнодорожной линии Тургунди-Герат. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.

В марте этого года железнодорожные власти Узбекистана и Туркменистана встретились в Ашхабаде и подписали меморандум о взаимопонимании

Узбекская служба новостей Daryo сообщает, что Туркменистан становится транспортным узлом после запуска в 2014 году железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, самый протяженный участок которой – 700 км – проходит по территории Туркменистана. Железнодорожный маршрут Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция общей протяженностью более 4500 км был запущен в 2022 году. Этот коридор стал самым коротким и удобным маршрутом для Узбекистана в контексте экспортно-импортных операций с Турцией.

Ашхабад также ожидает, что строительство железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ) откроет рынки Китая, а оттуда и Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупный железнодорожный проект Узбекистан-Кыргызстан-Китай также представляет интерес для туркменской стороны. /// nCa, 8 апреля 2024 г.