Казахстан наращивает усилия по диверсификации маршрутов нефтеэкспорта

В Казахстанском каспийском порту Актау успешно завершилась первая тестовая отгрузка нефти в объеме 6 900 тонн с супергигантского месторождения страны Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении азербайджанского порта Баку, сообщает компания «КазТрансОйл».

Грузоотправителем нефти является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd, базирующаяся в Токио.

По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.

Представитель INPEX North Caspian Sea, Ltd так же сообщил, что компания продолжит сотрудничество по развитию резервных экспортных маршрутов совместно с правительством Казахстана и национальной нефтяной компанией «КазМунайГаз».

Доставку нефти по новому маршруту осуществил танкер «Академик Хошбахт Юсифзаде», принадлежащий Морскому транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

Кашаганская нефть попадет на азербайджанский терминал «Сангачал». Сангачальский терминал находится примерно в 55 км к югу от Баку. Здесь происходит перевалка нефти из Казахстана и Туркменистана в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Ранее, заместитель председателя правления АО НК “Казмунайгаз” Булат Закиров сообщил, что компания “Казмунайгаз” планирует начать отгрузку нефти с Тенгизского месторождения в Азербайджан в марте.

По его словам, Казахстан работает над развитием поставок в сторону Азербайджана – транскаспийские перевозки из Актау в направлении Баку, а также по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, сообщает ТАСС.

В конце 2022 года Казахстан заключил сделку с государственной нефтяной компанией Азербайджана Socar о транспортировке нефти в объеме 1,5 млн тонн в год.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре прошлого года поручил правительству увеличить объемы транспортировки нефти через каспийские порты Актау и Курык до 20 млн тонн нефти в год.

В настоящее время основным каналом экспорта казахстанской нефти выступает Каспийский Трубопроводный консорциум (с участием компаний Казахстана и России). По магистральному нефтепроводу КТК нефть с запада Казахстана прокачивается к морским терминалам в Новороссийске. По этому маршруту экспортируется 75-80% казахстанской нефти.

Однако ряд форс-мажорных ситуаций вызвал перебои в нефтеэкспорте КТК, обусловив желание Казахстана диверсифицировать варианты вывода своей нефти на мировые рынки. В 2022 году экспорт по нефтепроводу КТК сократился на 3,3% по сравнению с показателями 2021 года. ///nCa, 22 марта 2023 г.