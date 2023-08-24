Посол Казахстана в Сеуле надеется на укрепление связей между Центральной Азией и Кореей

Новый посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов надеется активизировать работу дипломатической платформы ЦА+Korea, который включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Об этом дипломат заявил в интервью газете The Korea Herald.

Арыстанов поделился своим видением развития ЦА5+Korea. Посол выразил надежду на реализацию двусторонних целей с помощью существующих механизмов, таких как межправительственная комиссия, регулярные двусторонние визиты, бизнес-форумы и дискуссии за круглым столом.

Формат Центральная Азия +Корея был запущен в 2007 году.

Ежегодная встреча платформы проводится на уровне министров, что служит мощным стимулом для многостороннего сотрудничества, сказал Арыстанов

По словам Посла, платформа ЦА5+K обладает потенциалом для координации Центральной Азией и Кореей таких приоритетов, как политические консультации, коммерческое и инвестиционное взаимодействие, энергетика, минеральные ресурсы, связуемость и интеллектуальные системы управления водными ресурсами.

“Сейчас самое время еще больше повысить уровень вовлеченности в рамках ЦА5+K. ЦА5+K совершит прорыв в ближайшие годы”, – сказал Арыстанов.

В октябре 2022 года в Пусане состоялся 15-й Форум сотрудничества Корея- Центральная Азия. В 2023 году Ашхабад примет следующий Форум сотрудничества.

Кроме того, первая встреча спикеров парламентов Южной Кореи и Центральной Азии намечена на 19 сентября 2023 года. Туркменистан выразил готовность провести у себя второе заседание форума в следующем году. ///nCa, 24 августа 2023 г (источник фото – The Korea Herald)