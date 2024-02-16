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В октябре в Туркменистане пройдут Дни культуры Казахстана

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов встретился с Вице-министром культуры и информации Казахстана Ерболом Аликуловым.

Как сообщает министерство культуры и информации РК, стороны обсудили ход подготовки к проведению Дней культуры Туркменистана в Казахстане в июне, и Дней культуры Казахстана в Туркменистане в октябре текущего года.

Так, в Ашхабаде планируется провести художественную выставку, Дни казахского кино и представить концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов. ///nCa, 16 февраля 2024 г.

 

 

 

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