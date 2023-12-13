Казахстан поддерживает усилия Туркменистана по укреплению мира и стабильности

Сегодня, позитивный нейтралитет Туркменистана вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе Центральной Азии, а также в развитие межгосударственного диалога.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, выступая на встрече Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, прошедшей в Ашхабаде в гибридном формате в рамках празднования Международного дня нейтралитета, сообщает МИД Казахстана.

Поздравив Правительство Туркменистана с 28-й годовщиной нейтрального статуса, казахстанский дипломат высоко оценил успешную инициативу туркменской стороны по объявлению 12 декабря Международным днем нейтралитета, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 2017 года.

Кроме того, Бакаев отметил важность продолжения многочисленных созидательных процессов в регионе Центральной Азии, направленных на решение вызовов в сфере безопасности и устойчивого развития.

В этом контексте он подчеркнул актуальность инициативы Казахстана по созданию Регионального центра ООН по устойчивому развитию для ЦА и Афганистана в Алматы.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития является неформальным объединением, включающее более 20 стран, и действует по инициативе Туркменистана. Казахстан является членом Группы с 2020 года. ///nCa, 13 декабря 2023 г.