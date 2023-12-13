News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Казахстан поддерживает усилия Туркменистана по укреплению мира и стабильности

Казахстан поддерживает усилия Туркменистана по укреплению мира и стабильности

By

Сегодня, позитивный нейтралитет Туркменистана вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе Центральной Азии, а также в развитие межгосударственного диалога.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, выступая на встрече Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, прошедшей в Ашхабаде в гибридном формате в рамках празднования Международного дня нейтралитета, сообщает МИД Казахстана.

Поздравив Правительство Туркменистана с 28-й годовщиной нейтрального статуса, казахстанский дипломат высоко оценил успешную инициативу туркменской стороны по объявлению 12 декабря Международным днем нейтралитета, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 2017 года.

Кроме того, Бакаев отметил важность продолжения многочисленных созидательных процессов в регионе Центральной Азии, направленных на решение вызовов в сфере безопасности и устойчивого развития.

В этом контексте он подчеркнул актуальность инициативы Казахстана по созданию Регионального центра ООН по устойчивому развитию для ЦА и Афганистана в Алматы.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития является неформальным объединением, включающее более 20 стран, и действует по инициативе Туркменистана. Казахстан является членом Группы с 2020 года. ///nCa, 13 декабря 2023 г.

 

 

 

Related posts:

  1. АНТОНИУ ГУТЕРРИШ: «СТАТУС ПОСТОЯННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ТУРКМЕНИСТАНА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
  2. Буркина-Фасо, Сирийская Арабская Республика и Уганда стали членами Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития
  3. Генеральная Ассамблея ООН приняла ежегодную резолюцию по продвижению культуры мира, подтвердив поддержку инициативам Туркменистана по укреплению доверия и диалога на межгосударственном уровне
  4. Стратегическое партнёрство России и Туркменистана  – одно из важнейших составляющих мира и стабильности в Центральной Азии, говорит Посол Волынкин
  5. В Ашхабаде состоится встреча Высокого Уровня Группы Друзей Нейтралитета
  6. Год Диалога как гарантии мира – нейтралитет и целостный подход Туркменистана
  7. ВЛАДИМИР НОРОВ: «СТАТУС НЕЙТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ И УКРЕПЛЕНИЮ АВТОРИТЕТА ТУРКМЕНИСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ»
  8. Страны ЦА намерены консолидировать усилия в решении проблем окружающей среды и устойчивого развития
  9. Президент Казахстана – В современных реалиях важнейшей задачей для Центральной Азии является сохранение стабильности
  10. Казахстан на саммите ШОС: Президент Токаев призвал сохранять приверженность формированию многополярного мира при координирующей роли ООН
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan