Афганистан предпринимает усилия по выравниванию торгового баланса с Центральной Азией

В 2023 году Афганистан импортировал из стран Центральной Азии товаров на сумму около 1,4 миллиарда долларов при экспорту на 100 миллионов долларов, сообщает ToloNews со ссылкой на афганское Министерство промышленности и торговли.

По словам пресс-секретаря министерства Ахундзада Абдул Салам Джавада, основными статьями экспорта страны в Центральную Азию являются свежие фрукты, сухофрукты, при этом предпринимаются попытки уравнять импорт и экспорт в эти страны.

Согласно статистике министерства, товарооборот Афганистана со странами ЦА выглядит следующим образом:

• Туркменистан: импорт из Туркменистана – 417 миллионов долларов, экспорт в Туркменистан – 1 млн.долл.США;

• Узбекистан: Импорт – 214 млн.долл.США, экспорт – 19 млн.долл.США;

• Казахстан: Импорт – 189 млн. долл.США, экспорт – 32 млн.долл.США;

• Таджикистан: Импорт – 20 млн.долл.США, экспорт – 19 млн.долл.США;

• Кыргызстан: Импорт – 1 млн.долл.США, экспорт – 7 млн.долл.США.

«Товарооборот составил 1,481 миллиарда долларов, из которых 1,38 миллиарда приходится на импорт и 100 миллионов долларов – на экспорт в эти страны. Свежие фрукты, сухофрукты, соки, тальк, картофель, лук, лекарственные травы составляют большую часть нашего экспорта», – отметил Джавад.

Торгово-инвестиционная палата Афганистана (ACCI) сообщила, что для увеличения экспорта в Центральную Азию менее чем через месяц в Туркменистане состоится выставка, в которой также примут участие афганские бизнесмены.

“Цель этой выставки – представить афганскую продукцию народу Туркменистана”, – сказал Джан Ака Навид, представитель ACCI.

По данным Министерства промышленности и торговли (MoIC), в 2023 году из Афганистана было экспортировано до двух миллиардов долларов, причем наибольший объем экспорта пришелся на Индию, Пакистан, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.///nCa, 5 февраля 2024 г.