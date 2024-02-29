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Посольство Узбекистана в Туркменистане: Воспроизведение композиций великих узбекских певцов на стихотворения Махтумкули Фраги состоится в Ашхабаде

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В Узбекистане и Туркменистане широко освещается 300-летие со Дня рождения Великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

В принятых в этих дружественных странах правительственных постановлениях предусмотрено организация ряда культурно-просветительских мероприятий, посвященных изучению и широкой популяризации богатого наследия Великого сына туркменского народа,
а также должной оценки его роли и вклада в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном.

В рамках указанных мер 1-2 марта 2024г. в здании Концертного зала «Ватан» г.Ашхабада Посольством Республики Узбекистан совместно с туркменским Индивидуальным предприятием «Санлы хасап» планируется организовать праздничный концерт «Вспоминая учителей».

В ходе мероприятия перспективный туркменский артист Иззат Мовлянов исполнит песни и композиции великих узбекских певцов Шерали Жураева, Охунжона Мадалиева, Комилжона Отаниёзова, Бобомурода Хамдамова, Хуршида Расулова и др., в том числе написанных на стихотворения «Махтумкули Фраги».

Организаторы мероприятия приглашают всех любителей творчества Махтумкули Фраги насладиться его стихотворениями,  воспетыми в песнях и композициях великих узбекских артистов.

/// nCa, 29 February 2024 [in cooperation with Embassy of Uzbekistan in Turkmenistan]

 

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