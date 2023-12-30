Девиз 2024 года в Туркменистане: Кладезь разума Махтумкули Фраги

Девизом 2024 года в Туркменистане станет фраза «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Президент Сердар Бердымухамедов утвердил данный девиз и эмблему 2024 года в ходе расширенного заседания Кабинета министров в пятницу, 29 декабря.

В начале заседания Председатель Парламента Дуньягозель Гулманова зачитала подготовленное Постановление Меджлиса об объявлении 2024 года годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

«В соответствии с Постановлением, принятым Президентом Туркменистана, идёт подготовка к широкому празднованию в 2024 году на мировом уровне 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта Востока Махтумкули Фраги. Деятельность, реализуемая в нашей стране по празднованию 300-летия кладезя разума, поэта-классика Махтумкули Фраги совместно с международной общественностью, имеет важное значение в изучении богатого и бесценного литературного наследия нашего поэта-мыслителя, вошедшего в золотой фонд мировой литературы», – говорится в Постановлении .

Девиз 2024 года связан также с названием стихотворения «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» (Кладезь разума Махтумкули Фраги), написанного Аркадагом Бердымухамедовым.

По традиции в Туркменистане каждому году посвящен определённый девиз, отражающий главный фокус внутренней и внешней политики. Уходящий 2023 года проходил под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

В 2024 году Туркменистан проведет ряд мероприятий на национальном и международном уровнях, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули. 2024 год объявлен ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги». Также коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена в международный список «Память мира» и День празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги внесена в Список памятных дат ЮНЕСКО, совместно отмечаемых в 2024–2025 годах. ///nCa, 30 декабря 2023 г.