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Служба по карантину растений Туркменистана получила при помощи БОМКА 10 диагностические протоколы EPPO и учебное оборудование

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25 июля Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) официально передала диагностические протоколы EPPO и учебное оборудование Государственной службе по карантину растений Министерства сельского хозяйства Туркменистана на общую сумму 10 тыс. 37 евро.

Отметим, что данные протоколы необходимы в предоставлении результатов диагностики при экспорте растительной продукции из Туркменистана в Европейский и Средиземноморский регионы.

Кроме того, в учебном зале агентства-бенефициара будет установлено следующее оборудование: интерактивный экран, ноутбук с пультом для презентации, рабочие компьютеры, ЖК-мониторы и веб-камеры. Данный комплект позволит обеспечить соответствующее качество дистанционного и выездного обучения, а также укрепит возможности оперативного планирования.

Отметим, что переданные активы были приобретены в рамках Компонента 3 Программы БОМКА 10 «Содействие законным торговым потокам через границы» и техническая помощь специально направлена на улучшение работы таможенного, фитосанитарного и ветеринарного  ведомств. ///БОМКА, 25 июля 2024 г.

 

 

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