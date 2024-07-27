Международный союз общественного транспорта (UITP) присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта

Международный союз общественного транспорта присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта, созданной 6 июля 2022 года по инициативе Туркменистана. Первое министерское совещание Группы было созвано в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 16 апреля 2024 года.

UITP (Union Internationale des Transports Publics) — Международный союз общественного транспорта является твёрдым сторонником устойчивой городской мобильности. Основанная в 1885 году и имеющая более чем 135-летнюю историю, это единственная всемирная сеть, объединяющая всех участников общественного транспорта и все устойчивые виды транспорта.

Общая информация

Группа друзей устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным Представительством Туркменистана при Организации Объединённых Наций и служит неформальной платформой для поддержания широкого многостороннего диалога по продвижению безопасных, недорогих, доступных и устойчивых транспортных систем для всех в поддержку устойчивого экономического роста, повышения социального благосостояния людей и расширения международного сотрудничества и торговли между странами.

Сегодня к Группе присоединились 18 стран, в частности, соавторы резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 72/212 от 20 декабря 2017 года, 75/313 от 29 июля 2021 года, 78/148 от 19 декабря 2023 года, озаглавленных «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», и 77/286 от 16 мая 2023 года «Всемирный день устойчивого транспорта».

Участие в Группе друзей устойчивого транспорта не влечет за собой никаких финансовых, юридических или каких-либо иных обязательств и направлено на консолидацию усилий в рамках Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций (2026-2035 годы).

Первое министерское совещание Группы состоялось в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 16 апреля 2024 года.

В Итоговой декларации, принятой в ходе Министерской встречи[1] , подтверждены следующие формат и методы работы Группы друзей:

Группа друзей носит неформальный, открытый характер, и, соответственно, ее состав регулярно обновляется по мере того, как государства-члены Организации Объединенных Наций, наблюдатели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и структуры Организации Объединенных Наций заявляют о своей готовности и заинтересованности в присоединении к ней;

Группа друзей выполняет свои функции при поддержке своего Секретариата, Консультативного совета и других структур, которые могут быть инициированы и согласованы ее членами;

Группа друзей будет собираться регулярно, не реже одного или двух раз в год, на уровне послов в Нью-Йорке. Внеочередные заседания могут созываться для обсуждения конкретных вопросов по просьбе его членов;

Группа друзей проводит регулярные встречи на уровне министров в заранее согласованное время и в заранее согласованном месте;

Координацию деятельности Группы друзей будут осуществлять два сопредседателя (Туркменистан и любая страна-член, желающая стать сопредседателем) в течение одного года, и по истечении этого срока будет соблюдаться принцип географической ротации для передачи координации.

Группа продолжает реализовывать следующие задачи:

содействовать обмену мнениями относительно выполнения конкретных рекомендаций и руководящих принципов Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту;

Содействие реализации Повестки дня на период до 2030 года и Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, уделяя особое внимание вопросам устойчивого транспорта;

содействовать многостороннему диалогу в целях подготовки и выполнения плана осуществления Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций на 10-летний период, начинающийся 1 января 2026 года, в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата и региональными экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций в консультации с государствами — членами Организации Объединенных Наций; специализированными учреждениями, фондами, программами и учреждениями Организации Объединенных Наций, а также другими межправительственными организациями, неправительственными организациями и соответствующими заинтересованными сторонами;

Поддержка деятельности ООН в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Новой программы развития городов в отношении «зеленого» транспорта, устойчивой мобильности и низкоуглеродных городов будущего;

Продвижение эффективных учебных программ в области транспортной политики, разработка первого всеобъемлющего руководства по транспортной дипломатии;

Содействие инновационным механизмам инвестирования в развитие транспортной инфраструктуры;

Организация глобальных и региональных мероприятий по наиболее актуальным вопросам управления цепочками поставок.

Примечание: Страны и международные организации могут присоединиться к Группе друзей устойчивого транспорта, направив дипломатические ноты или письма о намерениях (либо присоединившись по следующей ссылке https://bit.ly/GoFST_MEMBERSHIP).

///nCa, Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 26 июля 2024 г.