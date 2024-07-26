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Делегация Европейского Союза в Туркменистане провела информационную сессию для общественных организаций

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25 июля Представительство ЕС в Туркменистане провело информационную сессию, направленную на оказание общественным организациям в процессе подачи заявки на участие в Оперативном фонде гражданского общества. Это мероприятие проводилось независимым консультантом Мадаленой Мойта и было сосредоточено на расширении прав и возможностей общественных организаций (ОО) как ключевых участников эффективного управления и развития.

На сессии были рассмотрены ключевые приоритеты, включая укрепление потенциала ОО в политическом диалоге, повышение осведомленности об изменении климата, продвижение гендерного равенства и улучшение доступа к государственным услугам для маргинализированных групп населения. В ходе заседания приглашенный эксперт подчеркнула важность соответствия проектных предложений стратегии ЕС и точное соответствие руководящим принципам подачи заявок.

Участники обменялись мнениями и сложностями, связанными с разработкой проектов и подачей заявок, построением логических рамок и составлением бюджетов для оптимизации воздействия предлагаемых ими инициатив. Мероприятие также включало интерактивную сессию вопросов и ответов и плодотворные дискуссии, что способствовало созданию атмосферы сотрудничества среди участников.

Делегация Европейского Союза в Туркменистане продолжит поддерживать ОГО в их усилиях по совершенствованию управления, содействию устойчивому развитию и улучшению общественного благосостояния. ///nCa, 26 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)

 

 

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