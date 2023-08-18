Аркадаг Бердымухамедов проинспектировал ход строительства культурно-паркового комплекса Махтумкули в Ашхабаде – его открытие состоится в 2024 году

В четверг, 17 августа, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил строящийся в южной части Ашхабада культурно-парковый комплекс Махтумкули Фраги.

Бердымухамедов ознакомился с проектами и чертежами месторасположения планируемых к строительству на территории комплекса объектов.

Вице-премьер Б.Аннамаммедов (строительство) представил варианты систем освещения, надписей, предлагаемых к размещению на объектах комплекса, а также с проектами, связанными с ночной панорамой комплекса.

Подчеркнув значимость применения новейших технологий в дизайне культурно-паркового комплекса, Национальный Лидер туркменского народа заострил внимание на ярком освещении скульптуры Махтумкули Фраги с помощью различных спецэффектов.

Церемония открытия паркового комплекса состоится в 2024 году, когда будет отмечен 300-летний юбилей великого поэта и мыслителя Махтумкули. О программе церемонии открытия доложила вице-премьер М.Маммедова (культура).

К этому знаменательному событию планируется изготовить мини-скульптуры поэта, которые будут подарены всем участникам торжества, сказал Аркадаг.

Национальный Лидер туркменского народа также подчеркнул целесообразность использования специальных электромобилей для прогулок по комплексу.

Затем Аркадаг Бердымухамедов прочитал стихи, написанные им по случаю предстоящего юбилея поэта. Вице-премьеры и хяким пожелали ему творческих успехов.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз подчеркнул, что вопросы благоустройства культурно-паркового комплекса Махтумкули должны всегда быть в центре внимания. Он должен стать излюбленным местом отдыха горожан и гостей, будет вдохновлять молодых, занимающихся художественным творчеством, на создание новых произведений. ///nCa, 18 августа 2023 г.

Кладезь Разума Махтумкули Фраги

Самый преданный служитель пoэтических святынь –

Кладезь разума Махтумкули Фраги.

Вековечная основа всех незыблемых твердынь –

Кладезь разума Махтумкули Фраги.

Человечеству служенье для него и есть свобода,

Он и есть язык и слог – речь туркменского народа.

Почитание священной вечной воли Небосвода –

Кладезь разума Махтумкули Фраги.

С тысячи поклонов, тут же мы идём к нему,

Как к сородичу вовеки и навеки своему.

С нами делится он славой – в радость всем, да и всему,

Кладезь разума Махтумкули Фраги.

Легенда тысячелетий и сказание веков.

А его и звать не нужно – сам всегда прийти готов.

Верноподданный всех стран и народов, он – таков, –

Кладезь разума Махтумкули Фраги.

Путь поэта изначально как таинствен, так и прост,

Торжественно заступает он на свой бессменный пост.

У подножья Копетдага встал сегодня во весь рост

Его Высочество Махтумкули Фраги.

Вот уже три века, как он вышел в путь большой.

Он народам всей Земли верно служит всей душой.

Человек для всех времён самый близкий и родной –

Кладезь разума Махтумкули Фраги.

Его Высочество Махтумкули Фраги.

Гурбангулы Бердымухамедов

///THP

#Махтумкули, #Туркменистан, #Аркадаг_Бердымухамедов, #поэзия