Посольство Туркменистана в Корее провело встречу, посвященную книге Президента “Молодежь – опора Родины” и году Махтумкули Фраги

3 февраля 2024 года в посольстве Туркменистана в Республике Корея (Сеул) состоялась встреча, посвященная объявлению 2024 года годом под лозунгом “Кладезь разума Махтумкули Фраги”, а также презентация первой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова под названием “Молодежь – опора Родины”.

В мероприятии приняли участие туркменские студенты, обучающиеся в Корее.

Выступая на мероприятии, Посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев подчеркнул огромное место и значимость наследия великого туркменского поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги в мировой литературе и культуре, который призывал человечество к единству, сплоченности и гуманизму.

Представляя первую книгу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова под названием “Молодежь – опора Родины”, участники подчеркнули ее неоценимое значение не только для молодого поколения Туркменистана, но и для всего туркменского народа, для которого эта книга стала настоящим путеводителем.

Участники высоко оценили лозунг “Кладезь разума Махтумкули Фраги” и отметили продолжающиеся усилия по продвижению творчества Махтумкули на международном уровне. В этом контексте в рамках широкого спектра мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в течение всего текущего года запланировано проведение различных форумов, конференций, а также встреч, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Особо подчеркивалось, что объявление этого года ТЮРКСОЙ “Годом Великого поэта и мыслителя Тюркского мира – Махтумкули Фраги” является ярким свидетельством мирового признания творчества Махтумкули. ///nCa, 3 февраля 2024 г.