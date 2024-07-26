Путешествие в поисках самого вкусного меда Анатолии

Одним из наиболее важных источников богатства турецкой кухни, которая привлекает внимание своими уникальными вкусами и рецептами, является богатое разнообразие флоры и фауны анатолийской географии. Одним из самых особенных вкусов этой плодородной земли, где почти в каждом регионе можно найти совершенно разные натуральные и местные продукты, является разнообразный анатолийский мед. Этот изысканный мед играет ключевую роль в известных турецких завтраках и десертах. Отправляясь по самым живописным медовым тропам Турции, вы получите подлинный и обогащающий опыт для тех, кто ищет уникальные вкусы, исцеление и открытия.

Датча: тимьяновый, сосновый и миндальный мед

Полуостров Датча- расположенный в месте слияния Эгейского и Средиземного морей, всегда привлекает внимание своими нетронутыми бухтами и чистым воздухом. Этот красивый район Муглы, благоухающая тимьяном и соснами, является одним из самых тихих мест для отдыха и круизных направлений в Турции. Оливковые и миндальные деревья, окружающие каждый уголок региона, позволили району стать брендом в обоих этих продуктах. Тимьяновый мед, один из самых известных цветочных медов в Датче и его окрестностях, производится пчелами, собирающими экстракт чистых цветков тимьяна, и отличается ярким цветом, горьким, но сладким вкусом с ароматом тимьяна. Сосновый мед имеет более темный оттенок и более ароматный запах, чем цветочный мед. Кроме того, мед, произведенный пчелами, собирающими пыльцу с цветков миндального дерева, которые цветут ранней весной, имеет сладкий, энергичный аромат, светлый цвет и среднюю сладость.

Что попробовать: Находясь в Датче, где вы можете плавать в чистой воде в течение дня, не забудьте полюбоваться закатом над древним городом Книдос на оконечности полуострова. Датча также предлагает разнообразные кулинарные впечатления, включая восхитительные морепродукты в сочетании с превосходными турецкими винами.

Чудесный мед плато Анзер

Ризе, с множеством красочных грабов, лип, каштанов и ольх, является одновременно чайным оазисом Турции и родиной всемирно известного меда Анзер. Анзерский мед производят на плато Анзер, расположенном у подножия гор Качкар, где можно совершить увлекательные прогулки на природе и подышать свежим воздухом. Плато, расположенное на высоте 2300-3000 метров, покрыто уникальной в мире полевой растительностью. Именно эта богатая флора придает анзерскому меду его фирменный вкус. Анзерский мед, вырабатываемый кавказскими пчелами из пыльцы более 400 видов цветов, 50-60 из которых являются эндемичными, также зарегистрирован с географическим знаком.

Что попробовать: Ризе-зеленый рай, предлагает аутентичные впечатления, такие как наслаждение завтраком на высоком плато, участие в сборе чая, рафтинг по ручью Фыртына и просмотр за «хороном», народным танцем региона.

Мед Эрзурума с высоким содержанием пролина

Направляясь на юг от Черного моря, вы приедете в Эрзурум, одно из старейших городов Анатолии. Этот прекрасный город предлагает увлекательное сочетание истории и природы, окруженный природными красотами, такими как озеро Тортум, волшебные дымоходы Нармана и семь озер Испир. Помимо своей прекрасной природы, этот район также является центром производства меда благодаря своему возвышенному рельефу и изобилию эндемичных видов растений. Караязы и Паландокен — районы, которые выделяются производством меда. Паландокенский мед также называют астрагаловым, потому что его производят из растения астрагал, распространенного в этом регионе. Мед, производимый в Караязы, который содержит много пролина, также является основным ингредиентами вкусных органических завтраков Эрзурума.

Что попробовать: Посмотреть на город с высоты птичьего полета можно с бастионов Азизие и Меджидие в Эрзуруме; а также посетить достопримечательности города, такие как медресе Двойной минарет (Çifte Minareli Medrese) и Три гробницы (Üç Kümbetler). Кроме того, здесь вас ждут местные деликатесы, такие как джаг-кебаб (cağ kebap) и турецкая сладость (kadayıf dolma).

Вкус полевых цветов: Карсский мед

Карс, последняя остановка на туристическом Восточном экспрессе и прославленный зимний город Турции, является оазисом с более чем 1600 цветущими растениями, более ста из которых являются эндемичными. По этой причине производство меда в городе зародилось еще в древние времена. Мед Карс, произведенный традиционными методами, передаваемыми из поколения в поколение, является основным продуктом знаменитого завтрака Карса. Карс – это город, который помимо меда славится производством сыра. Чтобы открыть для себя кулинарное богатство города, вы можете посетить Музей сыра Карс (Kars Peynir Müzesi), первый в Турции тематический музей сыра, который находится в историческом бастионе Сувари.

Что попробовать: Вам следует посетить Карс, где находится древний город Ани, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поездка на поезде в Карс также впечатляет, особенно зимой. Находясь в Карсе, вы можете увидеть оригинальную балтийскую архитектуру города и попробовать фирменное блюдо города – гусиное мясо в сопровождении вкусных турецких вин и вечерних развлечений. ///nCa, 26 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)