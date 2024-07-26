Афганистан готовится к запуску проекта ТАПИ

Министерство горнорудной промышленности и нефти Афганистана объявило о завершении всех подготовительных мероприятий для начала реализации проекта ТАПИ, сообщает TOLOnews.

Безопасность в стране обеспечена, а проблемы, связанные с приобретением земли для проекта ТАПИ, решены, заявил представитель афганского ведомства Хомаюн Афган.

Он призвал страны региона начать работу над проектом.

«Это один из крупнейших проектов. В Афганистане было множество проблем, включая вопросы безопасности, технические вопросы и вопросы приобретения земли, но многие проблемы были решены, и остаются незначительные проблемы, которые, надеюсь, будут решены в ближайшее время», – подчеркнул Хомаюн Афган.

Недавно делегация Туркменистана во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Исламабад. В ходе встречи с федеральным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом, стороны договорились ускорить реализацию проекта ТАПИ.

Пакистан и Туркменистан подчеркнули стратегическую важность проекта в укреплении региональных связей, содействии экономическому росту и удовлетворении энергетических потребностей стран-участниц.///nCa, 26 июля 2024 г.