В Астане состоялось научно-творческое мероприятие, посвященное 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги

20 февраля 2024 года в здании научно-исследовательского учреждения – Национальном центре рукописей и редких книг Министерства культуры и информации Республики Казахстан была организована творческое мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского писателя, классика мировой литературы Махтумкули Фраги, в которой приняли участия руководители дипломатических представительств, аккредитованных в городе Астана, представители научной и творческой интеллигенции, туркменские и казахские студенты, обучающихся в вузах Астаны, а также почитатели творчества туркменского классика и СМИ.

Организаторами данного мероприятия выступили Посольство Туркменистана в Республике Казахстан и Национальный центр рукописей и редких книг Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В мероприятии любителей творчества Махтумкули Фраги с приветственными словами к собравшимся обратились советник Президента Республики Казахстан Омаров Бауыржан Жумаханулы, научный сотрудник Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Лаллаков Юсуп, известные казахстанские ученные и академики, исследовавшие на протяжении многих лет бессмертное наследие туркменского писателя, такие как Омирзак Озганбайулы, Амантай Шарип Жарылкасынулы, Негимов Серик Ныгметоллаулы и прочие приглашенные спикеры.

Участники в своих выступлениях высоко оценили значение творческого мероприятия, проводимое в год празднования 300-летнего юбилея мастера слова и пера, воспевшего стремление родного народа к единству, сплочённости и независимости. В ходе встречи собравшийся с удовлетворением отметили высокую роль проводимой политики Правительством Туркменистана в деле сохранения и популяризации бесценного культурного наследия Махтумкули Фраги повсеместно, а также объявления девизом в Туркменистане 2024 год «Кладезь разума Махтумкули Фраги», что позволяет значительно расширить рамки сотрудничества в изучении жизни и творчества, богатого духовного наследия великого мыслителя Махтумкули Фраги в Туркменистане и далеко за его пределами.

После программных выступлений, в зале Национальном центре рукописей и редких книг была развернута красочная выставка, где были продемонстрированы рукописи, красочные картины, книги со сборником стихов Махтумкули Фраги, переведенные на казахский, туркменский и русский языках, которые вызвали повышенный интерес среди участников.

Одновременно, на мероприятии было виртуозно исполнено под аккомпанемент домбры популярная казахская песня «Мақтымқұлының термесі», которая основана на стихотворении Махтумкули Фраги «Болар сен».

Участниками мероприятия была выражена единодушное мнение о необходимости дальнейшего расширения сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Казахстан в дальнейшем изучении и проведении научно-исследовательских работ по бесценному культурному наследию Махтумкули Фраги. /// Посольство Туркменистана в Республике Казахстан, 21 февраля 2024 г.