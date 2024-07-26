Туркменистан и Турция планируют провести в этом году встречи на высшем уровне

26 июля 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турции Мекана Ишангулыева с Заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Айше Беррис Экинджи.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделено планируемым визитам и встречам на высшем и высоком уровнях в этом году.

Обстоятельно рассмотрены вопросы туркмено-турецкого сотрудничества в топливно-энергетическом секторе. Наряду с этим, обсуждены пути наращивания объемов торгово-экономического партнерства, реализации перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Кроме того, были обсуждены вопросы проведения совместных мероприятий по случаю празднования 300-летия со дня рождения великого классика литературы Востока Махтумкули Фраги.

Также, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. ///nCa, 26 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)