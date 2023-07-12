В ТЮРКСОЙ состоялась конференция к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги



11 июля в ТЮРКСОЙ была проведена Международная научная конференция, посвященная литературному наследию Махтумкули Фраги, великого мыслителя и поэта Востока.

С вступительными речами на конференции выступили Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишанкулиев и Давут Оразсахедов, Директор Института языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули Академии наук Туркменистана.

Модераторами мероприятия выступили президент Союза писателей Евразии Якуп Омероглу и президент Ассоциации дружбы Туркменистан-Турция Абдуррахман Гюзель.

В конференции приняли участие посол Казахстана в Анкаре Еркебулан Сапиев, посол Кыргызской Республики в Анкаре Руслан Казакбаев, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф, генеральный секретарь Союза архитекторов и инженеров Тюркского мира Ильяс Демирчи и многочисленные приглашенные гости.

Спикерами на встрече выступили ученные, лингвисты, литературоведы из вузов и научно-исследовательских институтов Туркменистана и Турции, в том числе из Университета Анкары, Университета Хаджи Байрам Вели, Института языка, литературы и национальных рукописей им.Махтумкули.

«Сохранение наших ценностей, которые делают нас теми, кто мы есть, и которые позволяют нашему культурному богатству, которым мы гордимся, укорениться и сохраниться в настоящем, и которые будут переданы по наследию будущим поколениям, является важнейшей основой нашего дальнейшего существования”, сказал Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев открывая встречу.

«Мы еще раз напоминаем Махтумкули Фраги, гордость не только Туркменистана, но и всего тюркского мира. Его уникальные стихи и философия, которые он оставил нам в наследство, продолжают направлять и вдохновлять наших творческих людей и сегодня», – продолжил он.

Раев также напомнил о том, что Постоянный совет ТЮРКСОЙ объявил 2024 год “Годом Махтумкули”.

Кроме того, в 2024 году городу Аннау было присвоено звание Культурной столицы Тюркского мира.

Выступая на открытии мероприятия, посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишанкулиев отметил универсальность произведений Махтумкули, сказав: «Стихи Махтумкули Фраги отвечают духовным потребностям не только туркменского народа, но и всего человечества».

«Величайшей ценностью Махтумкули Фраги для туркменского народа является его борьба за единство туркмен. В течение долгого времени многие поколения туркменского народа учились и учились урокам единства. Сегодня под мудрым руководством нашего главы государства Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова идеи и мечты Махтумкули стали реальностью».

В завершение форума Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев вручил участникам конференции сертификаты.

Давут Оразсахедов, директор Института языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули Академии наук Туркменистана, был награжден медалью «30-летие ТЮРКСОЙ».

После церемонии всем участникам конференции был предложен традиционный туркменский плов.///nCa, 12 июля 2023 г. (источник фото – ТЮРКСОЙ)