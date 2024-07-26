Запуск ePacket CAINIAO в Казахстане является важным шагом в развитии электронной коммерции

nCa Report

В международном логистическом парке «Сухой порт Хоргос» состоялась торжественная церемония запуска почтового канала E-Packet CAINIAO в Казахстан.

ePacket Plus представляет собой передовой логистический сервис, специально разработанный для отслеживания и доставки посылок с китайских торговых площадок в Казахстан. Этот сервис соответствует современным стандартам логистики и ориентирован на растущий рынок электронной коммерции между обеими странами.

В прошлом все посылки доставлялись в Казахстан через промежуточные страны. Теперь посылки будут доставляться напрямую в Казахстан, что значительно сократит время доставки и улучшит качество обслуживания для клиентов. Это достижение стало результатом упорной работы и плодотворного сотрудничества в том числе с Cainiao, направленным на снижение времени доставки и улучшение сервиса для потребителей.

ePacket Plus предназначен для ведущих платформ электронной коммерции и доступен для широкого круга пользователей. Посылки, отправленные через этот сервис, доставляются в почтовые отделения и почтоматы по всему Казахстану, обеспечивая максимальное удобство для получателей.

Товары с китайских маркетплейсов, доставляемые через ePacket Plus, могут быть доставлены как воздушным, так и наземным транспортом, что значительно ускоряет процесс доставки и обеспечивает возможность отслеживания посылок в реальном времени. В перспективе рассматривается увеличение максимального веса посылок до 20 кг, что позволит расширить ассортимент товаров, доступных для казахстанских покупателей, и улучшить условия для бизнеса.

«Мы гордимся тем, что совместно с нашими партнерами АО «Казпочта» становится полноценным участником трансграничного рынка электронной коммерции ведь все наши усилия направлены на поддержку наших потребителей, чтобы предоставить им доступ к обширным возможностям глобальных маркетплейсов», – отметил управляющий директор по международному бизнесу АО «Казпочта» Семён Пак.

Генеральный менеджер по региону СНГ Cainiao Group Ванг Чженг подчеркнул, что: «Запуск почтового канала E-Packet CAINIAO в Казахстане является важным для нас и для наших партнеров. Мы уверены, что наше сотрудничество с АО «Казпочта» значительно улучшит возможности для казахстанских потребителей и бизнеса. Мы нацелены на обеспечение высокого качества логистических услуг и оперативное выполнение доставок, что станет основой для дальнейшего развития электронной коммерции между Китаем и Казахстаном».

Генеральный директор международной логистической компании Хоргос Сун Сян рассказал, что «открытие этой линии может повысить эффективность таможенного оформления, снизить операционные расходы для предприятий электронной коммерции Китая и Казахстана и обеспечить стабильный и удобный логистический канал».

Отметим, ранее АО «Казпочта» и «China Postal Express & Logistics Co. LTD», почтовый оператор Китайской Народной Республики, подписали соглашение, направленное на улучшение условий доставки товаров между двумя странами через сервис ePacket Plus, а именно почтовые операторы двух стран достигли исторического соглашения о снижении тарифов на услуги доставки./// nCa, 26 июля 2024 г. [первоначально опубликовано МИА «Казинформ» https://www.inform.kz/ru/kazpochta-zapustila-noviy-pochtoviy-kanal-e-packet-cainiao-v-kazahstan-301214 ]