В Анкаре состоялась конференция в честь объявления 2024 года в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги»

5 января 2024 года Посольство Туркменистана в Турецкой Республике совместно с Университетом социальных наук Анкары и Союзом инженеров и архитекторов тюркского мира провело Международную научную конференцию, посвященную объявлению 2024 года в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованных в Турции, руководители общественно-политических организаций, представители творческой и научной интеллигенции, а также СМИ.

Участники высоко оценили творческое наследие великого мыслителя и отметили, что объявление 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги» на заседании постоянного совета ТЮРКСОЙ, а также включение Дня празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в Список памятных дат ЮНЕСКО, совместно отмечаемых в 2024–2025 годах, являются подтверждением признания творчества великого мыслителя и поэта Востока на международном уровне. ///Посольство Туркменистана в Турции, 7 января 2024 г.