В Национальном художественном центре Токио выставлены картины, посвященные девизу “Кладезь мудрости Махтумкули Фраги”

Стенд Туркменистана был размещен на мероприятии “Фотографии молодых поколений”, организованном Обществом Япония-Евразия, которое проходило в Национальном центре искусств в Токио с 25 января по 5 февраля 2024 года.

В рамках этого мероприятия была организована выставка рисунков школьников страны, посвященная девизу 2024 года “Кладезь мудрости Махтумкули Фраги”.

Выставка рисунков школьников страны, проходившая в зале Национального центра искусств Токио, привлекла особое внимание и познакомила посетителей с славной историей Туркменистана, временем великого Махтумкули Фраги. ///Посольство Туркменистана в Японии, 5 февраля