Международная культурная конференция в Бухаресте: Румыния знакомится с творчеством Махтумкули Фраги

15 февраля 2024 года, в преддверии Дня дипломатического работника, Посольством Туркменистана в Румынии была организована международная культурная конференция под названием «Махтумкули Фраги – туркменский просветитель, мыслитель и поэт мира» и выставка, посвященная творчеству поэта, которая продлится до 25 февраля 2024 года в Национальной Библиотеке Румынии.

В работе конференции приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Румынии, депутаты Парламента, руководители министерств и ведомств, ректоры ведущих высших учебных заведений, представители академических кругов, музеев, торгово-промышленных палат, туркменские студенты, обучающиеся в учебных заведениях Румынии, и СМИ.

В ходе выступлений отмечалось о важности творческого наследия Махтумкули в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, деятельности по его популяризации, развернутой в Туркменистане под руководством президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Выступившие спикеры говорили о влиянии творчества поэта в развитии туркменского языка и литературы, туркменской национальной идентичности и государственности, а также о его вкладе в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей. Также обсудили роль Махтумкули Фраги в развитии международных и дружественных отношений не только в странах Востока, но и в мире в целом.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики о жизни Махтумкули Фраги и документальный фильм про Туркменистан, подготовленный Румынским Национальным телевидением. Также студенты декламировали стихотворения великого классика туркменской литературы на разных языках.

В заключении участники единодушно признали, что конференция внесла весомый вклад в углубление и развитие международных научных и культурных связей. Участникам мероприятия были розданы сборник стихов Махтумкули Фраги на румынском языке, закладки о трёхъязычном сайте «Махтумкули» и сувениры по тематике.

В рамках конференции для участников встречи была организована выставка книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины», Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, произведений Махтумкули Фраги на разных языках, в том числе и на румынском, монографий, книг, учебных пособий и научных статей, также ковров и ковровых изделий, ювелирных украшений, картин о Туркменистане и предметы народного творчества.

В музыкальной части торжества, туркменская сторона выступила перед зрителями с национальными музыкально-фольклорными произведениями на дутаре.

По завершении мероприятия было организовано угощение яствами туркменской кухни. ///nCa, 15 февраля 2024 г. (фото – Посольство Туркменистана в Румынии)