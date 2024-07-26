Туркменистан и ЕС стремятся к углублению связей в области транспорта

Туркменистан и Европейский союз укрепляют свое партнерство, уделяя особое внимание транспорту. Это было подчеркнуто в ходе неформальной встречи Посла Туркменистана в Бельгии С. Пальванова с главой кабинета Еврокомиссара по международному партнерству Танели Лахти.

Официальные лица обсудили ряд существующих двусторонних и многосторонних проектов и изучили новые направления сотрудничества. Транспорт стал ключевой областью внимания, и обе стороны признали растущую важность двустороннего сотрудничества в более широком контексте отношений между Центральной Азией и ЕС.

Важной темой обсуждения стал предстоящий запуск координационной платформы в Туркменистане. Эта платформа объединит министров транспорта из стран Центральной Азии и ЕС, что будет способствовать более тесному сотрудничеству и совместным инициативам в этом секторе.

Договоренность о создании координационной платформы была достигнута в ходе Форума инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия в январе этого года. Платформа будет отслеживать прогресс, укреплять взаимодействие и обеспечивать продолжение развития Транскаспийского транспортного коридора. ///nCa, 26 июля 2024 г.