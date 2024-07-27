Туркменистан в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН подчеркнул важность регионального сотрудничества

19 июля 2024 года в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций были организованы открытые дебаты, посвящённые роли региональных и субрегиональных организаций в поддержании международного мира и безопасности. На встрече, прошедшей под председательством Российской Федерации, была подчеркнута значимость сотрудничества ООН с такими структурами, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Помощник Генерального секретаря ООН по вопросам миростроительства г-жа Элизабет Спехар подчеркнула приверженность Генсекретаря укреплению партнерских отношений с региональными организациями и развитию обоюдовыгодного партнёрства с ними. Она отметила растущую взаимосвязанность мира и необходимость выработки многосторонних подходов к решению актуальных проблем.

Представители ОДКБ, СНГ и ШОС подчеркнули вклад своих организаций в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Были отмечены конкретные инициативы, такие как усилия по стабилизации ситуации в Афганистане и урегулирование региональных конфликтов.

Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций, посол Аксолтан Атаева подтвердила приверженность Ашхабада продвижению регионального сотрудничества и поддержки инициатив ООН, направленных на расширение межорганизационного партнерства. Посол подчеркнула активную позицию Туркменистана по продвижению инструментов региональной дипломатии и приверженность страны статусу постоянного нейтралитета, а также значимую роль расположенного в Туркменистане Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в деле укрепления диалога и сотрудничества между региональными акторами.

В ходе обсуждения в Совете была подчеркнута растущая роль региональных организаций в решении не только локальных, но и глобальных проблем. Работая вместе, ООН и региональные субъекты могут более эффективно содействовать миру, безопасности и устойчивому развитию.///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, Нью-Йорк