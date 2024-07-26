Создание туркмено-кыргызского фонда, транспорт и кооперация в текстильной отрасли – какие вопросы вошли в повестку дня заседания туркмено-кыргызской комиссии

26 июля в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялось VI заседание межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Туркменистаном в узком и расширенном составах.

В ходе заседания в узком формате, состоялись переговоры заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – министра водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева с главой делегации – министром энергетики Туркменистана Аннагельди Сапаровым, где были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Далее заседание комиссии продолжилось в расширенном составе.

В ходе переговоров стороны отметили, что товарооборот между Кыргызстаном и Туркменистаном за последние четыре года увеличился в 7 раз, и обсудили пути его дальнейшего увеличения. стоит отметить, что в 2023 году товарооборот между двумя странами составил 64 миллиона долларов.

В этом контексте Торобаев подчеркнул необходимость принятия практических мер по созданию условий для совместной деятельности и оказания максимальной поддержки бизнес-сообществу.

Он предложил совместно рассмотреть вопрос открытия бондовой зоны в Туркменистане с целью развития торговой инфраструктуры и почтовых операций в сфере электронной коммерции. Кроме того, он отметил, что предоставление льготных тарифов на оплату кыргызским перевозчикам за международные грузоперевозки через территорию Туркменистана, а также упрощение визовой политики для кыргызских водителей будет способствовать значительному расширению торгового обмена.

Стороны также подчеркнули, что Кыргызстан и Туркменистан обладают значительным потенциалом в транспортно-логистической сфере благодаря своему географическому положению.

В частности, запуск транспортного коридора из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в Туркменистан с использованием возможностей морского порта «Туркменбаши» обеспечит выход к Каспийскому морю и Российской Федерации, открывая новые экономические возможности для обеих стран.

Кроме того, участники заседания отметили необходимость продолжения работы по созданию Кыргызско-Туркменского фонда развития как одного из механизмов объединения деловых кругов обеих стран и стимулирования создания совместных предприятий.

Бакыт Торобаев отметил, что легкая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Кыргызстана и подчеркнул важность дальнейших шагов по определению совместных проектов. Он предложил объединить высокое качество туркменского текстиля с возможностями швейной промышленности Кыргызстана и продолжить обмен передовыми технологиями и опытом в сфере сельского хозяйства, а также реализовать совместные научные проекты и сотрудничество в животноводстве.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос проекта по строительству курорта Туркменистана в городе Чолпон-Ате, а также проекты в сферах гидроэнергетики, здравоохранения, образования и культуры.

В свою очередь, министр энергетики Туркменистана Аннагельды Сапаров выразил уверенность в том, что крепкие узы дружбы и братства между Кыргызстаном и Туркменистаном, основанные на исторической, культурной, духовной и языковой общности двух народов, будут способствовать плодотворному развитию их отношений.

Также были заслушаны отчеты руководителей соответствующих государственных органов обеих сторон о состоянии и перспективах сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, торговли и туризма.

По итогам VI заседания межправительственной кыргызско-туркменской комиссии был принят итоговый протокол, а также состоялась церемония обмена подписанными документами, касающимися импорта электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан в 2025 году. ///nCa, 26 июля 2024 г. (на основе пресс-релиза Кабинета министров Кыргызской Республики)