Туркменские ученые обнаружили рукописные источники о творчестве Махтумкули Фраги в Венгрии

Туркменские исследователи посетили Будапешт в поисках рукописных источников, которые могут обогатить имеющиеся сведения о жизни и творчестве великого поэта Востока Махтумкули Фраги.

Об итогах поездки и исследовательской работы сообщает портал «Туркменистан: Золотой Век».

Ученый секретарь Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана К. Джанбеков и старший научный сотрудник отдела рукописных источников туркменской истории Н. Гылычдурдыев посвятили целый месяц работе в библиотеке и Информационном центре Венгерской Академии наук.

Электронные копии более 70 рукописей – ценных источников, связанных с литературой, историей и культурой туркменского народа – были привезены ученными из Венгрии в Туркменистан. Из них 39 – на туркменском, 22 – на персидском и 7 – на арабском языках.

Фонд библиотеки Венгерской Академии наук насчитывает более десяти тысяч арабских, персидских и древнетюркских манускриптов.

Особый интерес туркменских ученых вызвала хранящаяся в фондах библиотеки коллекция наследия венгерского языковеда-тюрколога, этнографа и путешественника Арминия Вамбери.

Вамбери в 60-е годы 19-го века побывал на территории Центральной Азии, Ирана, в том числе и на туркменских землях.

В процессе работы выяснилось, что Вамбери получил одну из рукописей со стихами непосредственно от туркмена. По имеющимся данным, она начинается тремя стихотворениями, относящимися к перу Махтумкули Фраги, и содержит стихи таких туркменских поэтов-классиков, как Нурмухаммет Андалип, Мешреп, Мисгин.

Специалисты Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули также тщательно исследовали рукопись, содержащую стихи Махтумкули Фраги, и получили ее качественную цветную электронную копию.

В ходе работы в рукописном фонде библиотеки и Информационного центра Венгерской академии наук, туркменские ученые обнаружили две ранее неизвестные научной общественности рукописи, связанные с наследием Махтумкули.

Ранее туркменские эксперты совершили научно-творческие командировки в Россию и Узбекистан. ///nCa, 5 сентября 2023 г.

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