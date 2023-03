Итоги визита делегации небольшой провинции Узбекистана в Китай впечатляют. Именно так формируется экономическая автономия на низовом уровне в Центральной Азии.

Предложение компании “Xi’an Aiju Grain and Oil Industrial Group” по уборке зерна и производству муки и масла, инвестированию в регион для развития переработки сельскохозяйственной продукции, а также животноводства, в частности, разведения коз и производства кормов

Соглашение стоимостью 4 млн долларов США о привлечении инвестиций для открытия совместно с Changtai Yuanrun Energy saving Technology Co. LTD совместного предприятия “Wang da group” по производству стирола

Соглашение стоимостью 3 млн долларов США о совместной реализации с Longuan Lantian Cement Co. LTD” проекта по производству мешков

Меморандум о реализации совместно с китайской компанией Foshan Jade Import and Export Trading Co LTD проекта по производству мебели из ДСП, МДФ и акрила общей стоимостью 10 миллионов долларов