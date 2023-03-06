Итоги визита делегации небольшой провинции Узбекистана в Китай впечатляют. Именно так формируется экономическая автономия на низовом уровне в Центральной Азии.

Правительства во всем регионе Центральной Азии осознают важность экономической автономии на низовом уровне. Это стало очевидным во время недавнего визита делегации небольшой узбекской провинции в Китай, где стороны подписали широкий спектр документов.

Делегация Сырдарьинской области во главе с хокимом Акмалжоном Махмудалиевым отправилась в Китай и подписала следующие соглашения:

Соглашение между Янлинской компанией международного сотрудничества в области современного сельского хозяйства и Индустриальным парком «Пэн Шэн» в Сырдарьинской области о привлечении инвестиций для производства мясной и сельскохозяйственной продукции • Соглашение между Государственным университетом Гулистана и высшими учебными заведениями профессиональных технологий города Янлин

Соглашение о сотрудничестве, а также меморандум о трехстороннем сотрудничестве между хокимиятом Сырдарьинской области, китайской компанией “Венчжоу Синьшен” и трансграничной логистической компанией “Янлин” в области международного сотрудничества

Договоренность о совместном обучении специалистов в Энергетическом колледже Ширин и внедрении альтернативных источников энергии в Сырдарьинской области

Соглашение о проведении выставки солнечных панелей, произведенных в регионе, в мае

Предложение компании “Xi’an Aiju Grain and Oil Industrial Group” по уборке зерна и производству муки и масла, инвестированию в регион для развития переработки сельскохозяйственной продукции, а также животноводства, в частности, разведения коз и производства кормов

Соглашение стоимостью 4 млн долларов США о привлечении инвестиций для открытия совместно с Changtai Yuanrun Energy saving Technology Co. LTD совместного предприятия “Wang da group” по производству стирола

Соглашение стоимостью 3 млн долларов США о совместной реализации с Longuan Lantian Cement Co. LTD” проекта по производству мешков

Меморандум о реализации совместно с китайской компанией Foshan Jade Import and Export Trading Co LTD проекта по производству мебели из ДСП, МДФ и акрила общей стоимостью 10 миллионов долларов

Меморандум о реализации совместно с Группой по хранению и транспортировке материалов Shina проекта по производству обуви общей стоимостью 12,5 миллионов долларов США, а также о разработке проекта по производству тканей общей стоимостью 10 миллионов долларов США.

Это действительно впечатляет, учитывая, что Сырдарьинская область является одной из самых маленьких и наименее населенных в Узбекистане.

Данные сделки представляют собой яркий пример того, как небольшая область, изучив свои собственные потребности, самостоятельно попыталась найти наилучшие решения. В дополнение к экономической автономии, это также пример децентрализации всего процесса принятия решений.

Визит может оценить также как признак системного реагирования в Центральной Азии. /// nCa, 6 марта 2023 г.