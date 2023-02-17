Си Цзиньпин: Китай готов делиться рынками, промышленными системами и технологиями со странами Центральной Азии

Двухдневный форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству Китай + Центральная Азия (C+C5) стартовал в Циндао, провинция Шаньдун в Восточном Китае, в четверг, 16 февраля.

Согласно китайским новостным изданиям, форум посвящен теме «Совместное содействие высококачественному региональному экономическому развитию на основе взаимной выгоды и беспроигрышного прогресса».

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо участникам форума из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Углубление промышленного и инвестиционного сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии будет эффективно поддерживать стабильность региональных промышленных цепочек и цепочек поставок, повышать уровень промышленного развития и глобального экономического участия стран региона, а также способствовать общему развитию и процветанию, говорится в сообщении.

Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая делиться рынками, промышленными системами и технологиями со странами Центральной Азии, углублять практическое сотрудничество, добиваться взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, совместно содействовать высококачественному региональному экономическому развитию и строить еще более тесное китайско-центральноазиатское сообщество с общим будущим.

Китай всегда придавал большое значение своим отношениям со странами Центральной Азии. Что касается экономики и торговли, объем товарооборота между Китаем и пятью странами Центральной Азии подскочил с менее чем 500 миллионов долларов в начале установления дипломатических отношений до 50,1 миллиарда долларов в 2022 году, увеличившись более чем в 100 раз. Китай также стремится увеличить объем торговли со странами Центральной Азии до 70 миллиардов долларов к 2030 году, сообщает CTGN.

Более того, Поднебесная стала крупнейшим источником инвестиций в Кыргызстане и Таджикистане, вторым по величине инвестором в Узбекистане и четвертым по величине – в Казахстане. Страны ЦА и КНР реализовали различные инициативы в области ТЭК, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, текстильной промышленности и обрабатывающей промышленности. ///nCa, 17 февраля 2023 г.