Президент Казахстана посетил Узбекистан 21-22 декабря 2022 года – краткий обзор визита

nCa Report

Президент Казахстана Токаев посетил Узбекистан с официальным визитом 21-22 декабря 2022 года. Это был визит, насыщенный солидными итогами.

Помимо переговоров на высшем уровне с президентом Мирзиеевым, состоялся совместный бизнес-форум.

Приводим краткий обзор результатов визита:

Всего было подписано 15 документов. Общая стоимость соглашений составляет около 8 миллиардов долларов США.

Президенты обеих стран подписали договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном и договор о демаркации государственной границы. Лидеры подчеркнули важность обоих этих документов.

Также были достигнуты договоренности о создании Центральноазиатского международного центра промышленной кооперации, о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.

Подписаны меморандумы в сфере стратегических реформ, развития электронной торговли, лесного хозяйства, государственной службы, а также соглашения о реализации проектов в области энергетики, химической промышленности, транспорта и логистики.

Интересным событием стал запуск крупных совместных инвестиционных проектов:

Совместный проект по производству комплексных и фосфорных минеральных удобрений в Навоийской области,

Совместный проект по созданию центра логистики в Ташкентской области

Возведение жилой и коммерческой инфраструктуры в Ташкенте

Выпуск автомобилей Chevrolet в Костанае

Производство бытовой техники в Карагандинской области Казахстана

Совместный проект по производству инфузионных растворов в городе Шымкент, Казахстан

Казахстанские СМИ приводят в своих репортажах некоторые подробности об указанных проектах. Согласно сообщению Kazinform и других источников, на совместном казахстанско-узбекском бизнес-форуме, состоявшемся 21 декабря в Ташкенте, заключено 40 сделок на сумму около 2,5 миллиардов долларов по инвестиционному и торгово-экономическому сотрудничеству.

Казахстанские и узбекские компании планируют запустить проекты по поставке машинокомплектов и комплектующих для автомобилей Chevrolet, производству керамической плитки и инфузионных растворов, а также наладить производство пряжи, гипса и полипропиленовых пакетов, среди прочих проектов.

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Как передает Kazinform, данные Казахстанского бюро национальной статистики свидетельствуют о значительном росте двусторонней торговли за последние годы. Например, товарооборот вырос всего за год с 1,9 миллиарда долларов в 2017 году (экспорт – 1,2 миллиарда долларов, импорт – 736 181 доллар) до 2,79 миллиарда долларов (экспорт – 1,6 миллиарда долларов, импорт – 1,2 доллара) в 2018 году. За 10 месяцев 2022 года двусторонняя торговля увеличилась на 35 процентов и достигла 4,1 миллиарда долларов, включая экспорт стоимостью 3 миллиарда долларов и импорт – 1,1 миллиарда долларов.

В настоящее время в Казахстане действует более 1400 предприятий с участием узбекского капитала и более 400 совместных казахстанско-узбекских компаний. На сегодняшний день промышленное сотрудничество между странами охватывает более 38 проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов США, создано около 11 000 рабочих мест.

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15 документов, подписанных по итогам визита Президента Казахстана в Узбекистан:

1.Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о создании Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия”.

2.Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в области развития системы электронной торговли.

3.Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.

4.Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

5.Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству в области лесного хозяйства.

6.Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

7.Меморандум о сотрудничестве между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентством стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан.

8.Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.

9.Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Кызылординской области Республики Казахстан и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

10.Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

11.Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

12.Соглашение между АО НК “КазМунайГаз” и АО “Узбекнефтегаз”.

13.Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera.

14.Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО “Казфосфат” и АО “Узкимёсаноат” и KP Fertilizers Ltd.

15.Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (Республика Казахстан) и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан./// nCa, 23 декабря 2022 г.