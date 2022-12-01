Визит Аркадага выведет туркмено-корейское партнерство на новый уровень

Комментарий nCa

Визит Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сеул укрепил и без того насыщенное и прочное партнерство между Туркменистаном и Кореей.

Губангулы Бердымухамедов, чей официальный титул Аркадаг, за годы своего пребывания на посту президента Туркменистана с 2007 по 2022 год спланировал и построил разносторонние партнерские отношения с рядом стран, включая Корею.

Его нынешний визит в Корею и встречи с несколькими высокопоставленными должностными лицами, включая президента Юн Сок Ель, были особенно плодотворными.

Энергетика, инфраструктура и городской транспорт – вот три области, в которых весьма ощутим вклад корейского бизнеса. Результаты визита Аркадага знаменуют начало следующего этапа в том же направлении.

Имея в портфеле 13 крупных проектов на сумму более 11 миллиардов долларов США, корейские компании имеют все возможности для продолжения взаимодействия более интенсивными темпами.

Вполне естественно, что совместный бизнес-форум, состоявшийся на полях визита Аркадага, привел к подписанию нескольких документов:

Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Корейской международной торговой ассоциацией;

Меморандум о взаимопонимании между Государственной пограничной службой Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation»;

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation» о расширении торгово-экономического, научного и технического сотрудничества;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation»;

Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и компанией «Hyundai Engineering» о составлении проекта, обеспечении оборудованием и строительстве в Балканском велаяте завода по производству аммиака и карбамида;

Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о конфиденциальности между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction».

О некоторых подробностях сделок, заключенных в ходе визита, стало известно в корейских СМИ.

Так, компания Hyundai Engineering построит в Туркменистане завод по производству аммиачно-карбамидных удобрений в Балканском регионе общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов США. Годовая производственная мощность производства составит 1,155 млн тонн карбамидных удобрений и 665000 тонн синтетического аммиака.

Korea IT Times сообщает, что Hyundai Engineering начала в Туркменистане свою деятельность с реализации проекта стоимостью 1,4 миллиарда долларов в 2009 году и осуществила масштабные проекты, такие как строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 530 миллионов долларов в 2012 году, завода по переработке сырой нефти стоимостью 240 миллионов долларов в 2014 году, а также комплекса по производству полипропилена и полиэтилена стоимостью 3,44 миллиарда долларов.

Daewoo построит два завода по производству удобрений. Завод по производству фосфорных удобрений, который будет сооружен в Туркменабате, будет рассчитан на выпуск 300000 тонн удобрения в год. И другой завод по производству аммиачных и карбамидных удобрений в Балканской области будет иметь аналогичную мощность, что и проект Hyundai Engineering. Об этом сообщает глобальное издание Korea Economic Times.

Благодаря этим проектам Туркменистан готов стать региональным экспортером удобрений. Помимо того, что это принесет прямые выгоды, Туркменистан внесет свой вклад в укрепление продовольственной безопасности в регионе.

На встрече Аркадага с президентом KITA (Корейской ассоциации международной торговли) Кристофером Ку обсуждены вопросы сотрудничества в области транспорта и логистики, в том числе возможности существующих и планируемых коридоров и морского порта Туркменбаши.

Вполне естественно, что расширение мощностей по производству экспортоориентированных товаров, таких как удобрения, а также путей и средств их эффективной и экономичной транспортировки на экспортные рынки идут рука об руку.

Идея основана на целостном подходе, которому следует Туркменистан./// nCa, 1 декабря 2022 г.