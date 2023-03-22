Китай обсудит с Туркменистаном и странами Центральной Азии грандиозный план развития отношений



На предстоящем шестистороннем саммите с центральноазиатскими странами Китай представит обширный план сотрудничества. Речь об этом идет в поздравительном послании Председателя КНР Си Цзиньпина Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Международного Праздника Новруз.

Приветствуя участие Президента Туркменистана в предстоящем в мае в Китае первом саммите в рамках формата «Китай – Центральная Азия», Китайской лидер отмечает в письме: «Надеюсь обсудить с Вами грандиозный план развития отношений между Китаем и Центральной Азией и китайско-туркменских отношений, чтобы обеспечить достижение больших результатов в сотрудничестве между двумя странами».

В январе текущего года глава Туркменистана совершил государственный визит в Китай, в ходе которого страны заявили о выводе китайско-туркменских отношений на уровень всестороннего стратегического партнёрства, а также реализации концепции единой судьбы Китая и Туркменистана, что определило путь развития двусторонних отношений.

В отдельном послании, направленном Премьером Государственного Совета КНР Ли Цяном

на имя Президента Туркменистана выражена готовность совместно реализовать важные договорённости, достигнутые между Туркменистаном и Китаем.

Ли Цян также подчеркнул намерения «углублять работу над реализацией стратегической инициативы «Один пояс – один путь» и стратегии Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути», содействовать сотрудничеству во всех областях для достижения взаимовыгодных результатов и повышения благополучия народов двух стран».///nCa, 22 марта 2023 г.