Саудовская компания продолжает инвестировать в развитие возобновляемой энергетики в Центральной Азии

На прошлой неделе ACWA Power, ведущий саудовский и всемирно известный разработчик, инвестор и оператор установок по производству электроэнергии, опреснению воды и возобновляемой энергии, заявил о заключении соглашения о партнерстве с Министерством энергетики Казахстана и Фондом национального благосостояния “Самрук-Казына”.

Компания реализует в Казахстане проект по строительству ветровой электростанции и аккумуляторных батарей мощностью 1 ГВт в области Жетісу (Джунгарские Ворота). Строительство стартует в 2025 году.

Объем первоначальных инвестиций ACWA Power, выходящей на рынок Казахстана, составит 1,5 миллиарда долларов США. Участие ACWA Power станет крупнейшей инвестицией Саудовской Аравии в энергетический сектор Казахстана до сегодняшнего дня.

Как отмечают в компании, проект направлен на поддержку национальных действий по борьбе с изменением климата, интеграции возобновляемых источников энергии и усилий по устойчивому развитию посредством синергии инноваций и технологий. Предполагается успешно декарбонизировать производство электроэнергии на основе ископаемого топлива после запланированного завершения строительства ветровой станции в 2027 году.

Стратегия “Казахстан-2050”, определяющая курс на долгосрочное экономическое развитие, нацелена на то, чтобы к 2050 году страна вошла в число 30 крупнейших экономик мира. Устойчивое развитие является ключевым приоритетом, и основное внимание уделяется удовлетворению 50% своих энергетических потребностей с помощью альтернативных и зеленых энергетических технологий к 2050 году. Страна ускоренно реализует ряд инициатив в области чистой энергетики для достижения поставленных целей.

По итогам 2022 года объем выработки ВИЭ в Казахстане составил 5,11 млрд.кВтч или 4,53% из общего объема производства электрической энергии. В 2023 году правительство намерено довести этот показатель до 5%. В 2023г будут введены 15 объектов общей мощностью 276 МВт.

Также на прошлой неделе, портфель проектов ACWA Power в Узбекистане пополнился еще одним проектом.

4 марта 2023 года, между саудовской компанией и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана были подписаны Инвестиционные соглашения на строительство солнечных электростанций суммарной мощностью 1000 МВт в Самаркандской области, 400 МВт в Ташкентской области и автономной батареи хранения электроэнергии мощностью 1 200 МВт в Ташкентской, Бухарской и Самаркандской областях.

Документ был подписан на церемонии старта строительства солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Ташкентской области. В соответствии с достигнутыми договорённостями, ACWA Power осуществит проектирование, финансирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию электростанции в течение 25 лет.

Электростанция ежегодно будет производить 900 млн кВт-ч электроэнергии. Как отмечают узбекские СМИ, в результате будет сэкономлено 257 миллионов кубометров природного газа и предотвращены выбросы в атмосферу 360 тыс. тонн вредных газов.

Следует отметить, что к 2030 году 35% электроэнергии в республике должно производиться из возобновляемых источников энергии. В результате, будет введены в эксплуатацию 15 000 МВт мощностей – 10 000 МВт солнечных электростанций и 5 000 МВт ветряных электростанций.

Наряду с уже традиционным направлением партнерства между ACWA Power и Узбекистаном в области солнечной и ветровой энергетики, стороны рассматривают возможности строительства завода, специализирующегося на производстве «зелёного» водорода в Узбекистане.

В настоящее время в Узбекистане компанией ACWA Power реализуются 5 проектов общей стоимостью свыше 4,4 млрд долларов и проектной мощностью более 4,1 ГВт – это 4 ветряных электростанции мощностью 2600 МВт и 1 современная тепловая электростанция мощностью 1500 МВт.

Теплоэлектростанция, возводимая компанией в Сырдарьинской области, будет введена в эксплуатацию в этом году.

Проект по внедрению систем накопления энергии в Узбекистане будет являться крупнейшим в регионе аккумулирующей системой, которая будет играть важную роль в стабилизации энергосистемы и развитии возобновляемых источников энергии в стране, отмечает UzDaily.

При вводе в эксплуатацию этих проектов можно будет обеспечить электроэнергией 1,2 млн домохозяйств и предотвратить выброс около 1,6 млн тонн вредных газов в год.///nCa, 6 марта 2023 г.