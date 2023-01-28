Узбекистан и Кыргызстан вступают во всеобъемлющее стратегическое партнерство – в ходе визита президента Узбекистана в Кыргызстан подписано 25 документов

Отчет nCa
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Кыргызстан 26-27 января 2023 года. Он провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном форматах.
По данным узбекских и кыргызских СМИ, в ходе визита было подписано 25 документов. 25 января 2023 года был проведен совместный бизнес-форум.
Среди основных итогов визита – Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами и Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы.
В ходе общения со средствами массовой информации президенты отметили, что за последние годы взаимный товарооборот увеличился в семь раз, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Стороны пообещали довести объем торговли до 2 миллиардов долларов, предприняв несколько шагов, включая активное импортозамещение и создание торговых центров.
Они высоко оценили тот факт, что в ходе совместного бизнес-форума, состоявшегося 26 января 2023 года, были заключены контракты и соглашения на общую сумму свыше 1,6 млрд.долларов США.
Страны договорились о запуске совместных и отдельных проектов по производству автомобилей, строительных материалов, текстильных изделий и пряжи, электротоваров и электронных счетчиков. Общая стоимость таких проектов составит около 500 млн. долл.США.
Предприятия и инвесторы из двух стран также обсуждают инфраструктурные проекты в энергетической и добывающей отраслях, включая угольную промышленность.
Для содействия сотрудничеству стороны приняли решение о расширении Узбекско-кыргызского фонда развития и подписали Программу стратегического торгово-экономического партнерства между кабинетом министров КР и правительством РУз на 2023-2025 годы. Также в числе подписанных документов – Соглашение о сотрудничестве по развитию приоритетных направлений промышленности.
Президенты подчеркнули, что успех обязательств, взятых в ходе визита, будет зависеть от степени реализации совместных сельскохозяйственных работ и сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций.
Стороны договорились активизировать усилия по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
Подробно обсуждалось взаимодействие в энергетическом секторе, в частности вопросы совместного строительства Камбаратинской ГЭС-1.
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей активизации межрегиональных связей и призвали к регулярным заседаниям Совета руководителей пограничных служб региона.
Подписанные документы
По завершении переговоров на высшем уровне 27 января 2023 года были подписаны следующие документы:
1.Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора между КР и РУз об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022-го в Бишкеке;
2.Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами двух стран о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года;
4.Межправительственное соглашение о сотрудничестве по организации производства транспортных средств и коммерческого оборудования в Кыргызстане.
5.Протокол о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о создании совета полномочных представителей правительства КР в приграничных областях и хокимов приграничных областей РУз от 6 сентября 2017 года;
6.Программа стратегического торгово-экономического партнерства между кабинетом министров КР и правительством РУз на 2023-2025 годы;
7.Соглашение между министерствами сельского хозяйства о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
8.Протокол о порядке взаимодействия в области обмена данными таможенной статистики взаимной торговли.
9.Протокол между Государственной таможенной службой при Министерстве финансов КР и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов РУз о сотрудничестве в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности подозрительных финансовых операций;
10.Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз в сфере энергетики;
11.Соглашение о развитии сотрудничества в угольной промышленности между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз;
12.Меморандум о взаимопонимании по строительству Чаткальского каскада ГЭС между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Республики Узбекистан;
13.Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз по развитию приоритетных направлений промышленности;
14.Соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров КР и Министерством высшего образования, науки и инноваций РУз;
15.Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством молодежной политики и спорта РУз в области молодежной политики;
16.Соглашение о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз;
17.План совместных мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между КР и РУз;
18.Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах;
19.Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Ошской области КР и Хокимиятом Андижанской области РУз;
20Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Баткенской области КР и Хокимиятом Ферганской области РУз;
21.Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Джалал-Абадской области КР и Хокимиятом Наманганской области РУз;
22.Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз;
23.Меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией “Узэлтехсаноат” и Министерством энергетики Кыргызстана.
24Меморандум о сотрудничестве между совместным предприятием ООО Baxodir Log’on Tekstil (Узбекистан) и администрацией Нарынской области Кыргызстана.
Совместный бизнес-форум
Совместный узбекско-кыргызский бизнес-форум состоялся 25 января 2023 года. На узбекско-кыргызском бизнес-форуме в Бишкеке было подписано более 50 соглашений на сумму 1,6 миллиарда долларов, сообщает “Фергана”.
Среди подписанных документов:
- инвестиционные соглашения на сумму 300,3 млн. долл.;
- экспортные контракты на сумму 1 155,6 млн. долл.;
- импортные контракты на 223 миллиона долларов.
Также подписаны:
- дорожная карта по сотрудничеству в области агропромышленного комплекса;
- контракт на поставку сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Узбекистан;
- соглашение о поставке кукурузного зерна в Узбекистан на сумму 100 миллионов долларов;
- соглашение о сотрудничестве в реализации продукции узбекских компаний в Кыргызстане;
- соглашение о сотрудничестве по созданию текстильного производства в Джалал-Абадской области Кыргызстана;
- соглашение о сотрудничестве в производстве и переработке кожи, а также организации сельскохозяйственного кластера по выращиванию картофеля в Нарынской области Кыргызстана;
- соглашение о совместном партнерстве в рамках инвестиционного проекта “Строительство комплекса по производству карбида кальция в Кыргызстане” на сумму 20 миллионов долларов;
- соглашение о сотрудничестве по созданию животноводческого комплекса и агрокластера по производству картофеля и другие документы. /// nCa, 28 января 2023 года (источник фото – пресс–служба Президента Узбекистана)