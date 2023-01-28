Узбекистан и Кыргызстан вступают во всеобъемлющее стратегическое партнерство – в ходе визита президента Узбекистана в Кыргызстан подписано 25 документов

Отчет nCa

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Кыргызстан 26-27 января 2023 года. Он провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном форматах.

По данным узбекских и кыргызских СМИ, в ходе визита было подписано 25 документов. 25 января 2023 года был проведен совместный бизнес-форум.

Среди основных итогов визита – Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами и Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы.

В ходе общения со средствами массовой информации президенты отметили, что за последние годы взаимный товарооборот увеличился в семь раз, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Стороны пообещали довести объем торговли до 2 миллиардов долларов, предприняв несколько шагов, включая активное импортозамещение и создание торговых центров.

Они высоко оценили тот факт, что в ходе совместного бизнес-форума, состоявшегося 26 января 2023 года, были заключены контракты и соглашения на общую сумму свыше 1,6 млрд.долларов США.

Страны договорились о запуске совместных и отдельных проектов по производству автомобилей, строительных материалов, текстильных изделий и пряжи, электротоваров и электронных счетчиков. Общая стоимость таких проектов составит около 500 млн. долл.США.

Предприятия и инвесторы из двух стран также обсуждают инфраструктурные проекты в энергетической и добывающей отраслях, включая угольную промышленность.

Для содействия сотрудничеству стороны приняли решение о расширении Узбекско-кыргызского фонда развития и подписали Программу стратегического торгово-экономического партнерства между кабинетом министров КР и правительством РУз на 2023-2025 годы. Также в числе подписанных документов – Соглашение о сотрудничестве по развитию приоритетных направлений промышленности.

Президенты подчеркнули, что успех обязательств, взятых в ходе визита, будет зависеть от степени реализации совместных сельскохозяйственных работ и сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций.

Стороны договорились активизировать усилия по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Подробно обсуждалось взаимодействие в энергетическом секторе, в частности вопросы совместного строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей активизации межрегиональных связей и призвали к регулярным заседаниям Совета руководителей пограничных служб региона.

Подписанные документы

По завершении переговоров на высшем уровне 27 января 2023 года были подписаны следующие документы:

1.Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора между КР и РУз об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022-го в Бишкеке;

2.Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3.Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами двух стран о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года;

4.Межправительственное соглашение о сотрудничестве по организации производства транспортных средств и коммерческого оборудования в Кыргызстане.

5.Протокол о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о создании совета полномочных представителей правительства КР в приграничных областях и хокимов приграничных областей РУз от 6 сентября 2017 года;

6.Программа стратегического торгово-экономического партнерства между кабинетом министров КР и правительством РУз на 2023-2025 годы;

7.Соглашение между министерствами сельского хозяйства о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

8.Протокол о порядке взаимодействия в области обмена данными таможенной статистики взаимной торговли.

9.Протокол между Государственной таможенной службой при Министерстве финансов КР и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов РУз о сотрудничестве в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности подозрительных финансовых операций;

10.Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз в сфере энергетики;

11.Соглашение о развитии сотрудничества в угольной промышленности между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз;

12.Меморандум о взаимопонимании по строительству Чаткальского каскада ГЭС между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Республики Узбекистан;

13.Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз по развитию приоритетных направлений промышленности;

14.Соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров КР и Министерством высшего образования, науки и инноваций РУз;

15.Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством молодежной политики и спорта РУз в области молодежной политики;

16.Соглашение о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз;

17.План совместных мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между КР и РУз;

18.Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах;

19.Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Ошской области КР и Хокимиятом Андижанской области РУз;

20Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Баткенской области КР и Хокимиятом Ферганской области РУз;

21.Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Джалал-Абадской области КР и Хокимиятом Наманганской области РУз;

22.Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз;

23.Меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией “Узэлтехсаноат” и Министерством энергетики Кыргызстана.

24Меморандум о сотрудничестве между совместным предприятием ООО Baxodir Log’on Tekstil (Узбекистан) и администрацией Нарынской области Кыргызстана.

Совместный бизнес-форум

Совместный узбекско-кыргызский бизнес-форум состоялся 25 января 2023 года. На узбекско-кыргызском бизнес-форуме в Бишкеке было подписано более 50 соглашений на сумму 1,6 миллиарда долларов, сообщает “Фергана”.

Среди подписанных документов:

инвестиционные соглашения на сумму 300,3 млн. долл.;

экспортные контракты на сумму 1 155,6 млн. долл.;

импортные контракты на 223 миллиона долларов.

Также подписаны: