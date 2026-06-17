Туркменская компания запустит производственную площадку в Узбекистане

Туркменский флагман электронной промышленности «Aýdyň Gijeler» запустит производственную площадку в Узбекистане в целях выпуска продукции для транспортно-инфраструктурных проектов в соседней стране.

Соответствующая договоренность закреплена в Меморандуме о сотрудничестве, подписанном между «Aýdyň Gijeler» и администрацией города Ташкента по итогам переговоров в столице Узбекистана.

Для реализации проекта выделен земельный участок общей площадью 4 гектара. Новое производственное предприятие будет ориентировано на выпуск изделий, необходимых для строящейся современной автомагистрали Ташкент – Самарканд. Это дорожные барьерные ограждения, дорожные знаки, опоры освещения и другая продукция, необходимая для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Реализация данного проекта позволит ещё более укрепить экономическое сотрудничество между Туркменистаном и Узбекистаном, создать новые рабочие места, внедрить современные технологии и внести весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона», – отмечают в Aýdyn Gijeler. ///nCa, 17 июня 2026 г.