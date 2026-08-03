Туркменистан представил национальный опыт по укреплению социальных услуг для детей и семей

ДУШАНБЕ, Таджикистан, 31 июля 2026 года – Туркменистан представил свой национальный подход к развитию социальных услуг, ориентированных на поддержку семьи, и совершенствованию профессиональной социальной работы на Международном форуме «Социальная работа в Таджикистане и её развитие в период независимости», который состоялся 30–31 июля в Душанбе. Форум объединил представителей государственных органов, руководителей в сфере социальной работы, научного сообщества и партнеров по развитию из стран региона и других государств для обмена опытом и определения практических решений по укреплению систем социальной защиты и улучшению поддержки уязвимых детей и семей.

Участие Туркменистана отражает растущее значение национальной модели профессиональной социальной работы и социальных услуг на уровне общин, направленной на обеспечение своевременного доступа семей к поддержке, предотвращение необоснованного разлучения детей с семьями и оказание необходимой помощи детям, находящимся в уязвимом положении.

Туркменистан на форуме представила Шемшат Абдыева, Начальник отдела социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения. В рамках тематических сессий она представила опыт страны по развитию системы социальных услуг и защите детей посредством укрепления профессиональной социальной работы.

В ходе первой панельной дискуссии Туркменистан представил опыт укрепления социальных услуг, ориентированных на семью, который реализуется в рамках реформ в сфере социальной защиты населения. Основное внимание было уделено подготовке квалифицированных социальных работников, улучшению межсекторального взаимодействия и расширению поддержки для детей и семей, находящихся в уязвимом положении, на ранних этапах, до того как проблемы могут привести к более серьезным последствиям.

В ходе презентации были отмечены ключевые этапы развития данного подхода, включая принятие Закона о социальных услугах, внедрение профессионального образования в области социальной работы, реализацию пилотных проектов по предоставлению социальных услуг на уровне общин и дальнейшее расширение качественных услуг по всей стране. Эти меры направлены на то, чтобы семьи могли получать поддержку на ранних этапах, дети, находящиеся в группе риска, своевременно выявлялись, а помощь предоставлялась таким образом, чтобы сохранять семейную среду и укреплять поддержку со стороны семьи и сообщества.

Во второй день форума был представлен опыт Туркменистана по интеграции социальной работы и психосоциальной поддержки в систему защиты детей и правосудия в отношении детей. В презентации были рассмотрены меры, альтернативные судебному разбирательству, подходы к реабилитации и реинтеграции, результаты пилотного проекта в Ашхабаде, а также планы по дальнейшему расширению этой работы в 2026–2027 годах. Данный подход подчеркивает важность рассмотрения детей, вступивших в контакт с системой правосудия, прежде всего как детей, нуждающихся в поддержке, защите и возможности вернуться к полноценной жизни в обществе.

«Эффективная система социальных услуг помогает детям и семьям получать необходимую поддержку до того, как возникающие трудности перерастут в кризис», – отметила Шемшат Абдыева. «Наш опыт показывает, что инвестиции в подготовку профессиональных социальных работников, укрепление сотрудничества между различными секторами и ориентированность системы поддержки на потребности семей помогают создавать более эффективную, инклюзивную и отзывчивую систему социальной защиты».

Участие Туркменистана в форуме подтверждает приверженность страны укреплению систем социальной и детской защиты, развитию профессиональной социальной работы и участию в региональном диалоге по вопросам эффективных, инклюзивных подходов, ориентированных на семью, для поддержки уязвимых детей и семей непосредственно по месту их жительства в странах Центральной Азии.

Устойчивые инвестиции в развитие социальных работников, услуг на уровне сообществ и межсекторального взаимодействия являются важными условиями для того, чтобы каждый ребенок и каждая семья могли своевременно получать необходимую поддержку.

Форум организован Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана при поддержке ЮНИСЕФ. В мероприятии приняли участие представители стран Центральной Азии, Австрии, Ирана и Японии, а также агентств ООН, академических учреждений и организаций гражданского общества. ///nCa, 3 августа 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)