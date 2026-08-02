Подготовка к первому Саммиту «ЦА – Корея»: в Астане согласовали проект «Сеульской декларации»

31 июля в Астане состоялось 3-е Совещание старших должностных лиц по подготовке к первому Саммиту «Республика Корея — Центральная Азия».

Во встрече, прошедшей под председательством заместителя министра иностранных дел Кореи Чун Эй-хэ, приняли участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исагалиев, заместитель министра иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Мирвохид Азимов, Посол Кыргызстана в Казахстане Кудайберген Базарбаев.

Встреча позволила провести всесторонний обзор ключевых результатов, итоговых документов и организационных вопросов предстоящего саммита.

В частности, стороны согласовали окончательные позиции по итоговому документу саммита — Совместной декларации (предварительное название — «Сеульская декларация»), а также провели обстоятельные консультации по практическим проектам, сообщает МИД Кореи.

«Центральная Азия — это ключевой регион для сотрудничества, обладающий богатыми запасами энергетических и критически важных минеральных ресурсов, а также играющий роль стратегического узла, связывающего Евразию, чья значимость неуклонно растет. Ожидается, что первый Саммит «Республика Корея — Центральная Азия» откроет новую веху во внешней политике нашего правительства на центральноазиатском направлении и станет важным стимулом для вывода сотрудничества с регионом на качественно новый уровень», – подчеркнул МИД Кореи.

В своем выступлении замминистра иностранных дел Туркменистана Гурбанов подтвердил приверженность страны дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия в рамках Форума, подчеркнув важность развития взаимовыгодного партнерства между государствами Центральной Азии и Республикой Корея.

Он отметил, что предстоящий Саммит и бизнес-саммит «Центральная Азия – Республика Корея» будут способствовать установлению новых прямых контактов между деловыми кругами, а также выявлению перспективных направлений взаимодействия в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и логистика, цифровые технологии, сельское хозяйство и других областях, представляющих взаимный интерес.

В тот же день Гурбанов провел отдельную встречу с Чун Эй-хэ. В ходе беседы было отмечено, что Туркменистан придает важное значение дальнейшему развитию туркмено-корейского партнерства. Стороны также обсудили актуальные вопросы подготовки к Саммиту «Центральная Азия – Республика Корея». ///nCa, 2 августа 2026 г.