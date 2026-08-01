Азербайджан и Туркменистан посетит Министр иностранных дел Швейцарии

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Азербайджан и Туркменистан с 3 по 5 августа 2026 г. Глава Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) проведет официальные переговоры с властями обеих стран, на которых особое внимание будет уделено двусторонним отношениям. В качестве действующего председателя ОБСЕ он также обсудит приоритеты швейцарского председательства в текущем геополитическом контексте. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном правительственными сайтами Швейцарии.

4 августа Кассис встретится в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, ситуации на Южном Кавказе и динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

5 августа в Ашхабаде Кассис встретится с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым. В центре обсуждений будут отношения между Швейцарией и Туркменистаном, а также роль ОБСЕ в Центральной Азии.

В завершение, в качестве действующего председателя ОБСЕ, министр посетит Центр ОБСЕ в Ашхабаде и Государственный энергетический институт Туркменистана, который является партнером Центра.

Эти две поездки станут первым раундом визитов Кассиса в регион в 2026 году. Осенью федеральный советник и действующий председатель ОБСЕ посетит Армению и Грузию.///nCa, 1 августа 2026 г.