Турция приняла более 25 миллионов иностранных туристов в первом полугодии 2026 года

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой озвучил итоги туристической отрасли за первое полугодие на пресс‑конференции, состоявшейся в Стамбуле 31 июля.

За первые 6 месяцев 2026 года Турцию посетили 25,8 миллиона иностранных туристов. При этом доходы от туризма сохранились на уровне прошлого года и составили $25,8 миллиарда.

Число туристов из России достигло почти 2,65 миллиона — это на 1,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Выступая на пресс‑конференции, министр Эрсой отметил: «Региональная напряжённость на Ближнем Востоке и глобальная неопределённость повлияли на спрос в сфере туризма в первом полугодии 2026 года. Хотя Турция не вовлечена в конфликт, а все наши авиакомпании и аэропорты продолжают работать без перебоев, закрытие воздушного пространства над Ближним Востоком привело к небольшому снижению спроса. В первые шесть месяцев 2025 года мы приняли 26,4 миллиона туристов, а за аналогичный период текущего года —25,8 миллиона.

Мы уверенно вступили во второе полугодие, и текущие прогнозы свидетельствуют о заметном улучшении показателей до конца года. Благодаря реализуемым стратегическим инициативам нам удалось сохранить доходы от туризма на уровне 2025 года: по итогам первого полугодия они составили внушительные $25,8 миллиарда».

Средняя продолжительность пребывания туристов в Турции выросла на 0,5 % и достигла 10,01 ночи, а расходы в расчёте на одну ночь увеличились на 2,6 % — до $109.

Тройка крупнейших рынков — источников туристического потока в Турцию осталась неизменной: Российская Федерация — 2,65 миллиона туристов; Германия — 2,44 миллиона туристов; Великобритания — 1,58 миллиона туристов. ///nCa, 3 августа 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)