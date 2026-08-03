Резолюция «Год международного права, 2028 год», принятая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Генеральная Ассамблея,

подтверждая центральную роль международного права, в частности Устава Организации Объединённых Наций, в поддержании мира, безопасности и дружественных отношений между нациями,

учитывая важность образования, наращивания потенциала и технической помощи в области международного права, в частности для развивающихся стран, включая наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства,

учитывая также важный вклад Программы помощи Организации Объединённых Наций в области преподавания, изучения, распространения и более широкого признания международного права, Семинара по международному праву, Библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединённых Наций по международному праву и публикаций Управления по правовым вопросам, включая «Ежегодник Комиссии международного права» и «Справочник по международному праву», в популяризацию международного права во всём мире, особенно на благо развивающихся стран,

подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов, а также резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 года о международных годах и годовщинах, включая согласованные критерии их провозглашения,

1. провозглашает 2028 год Годом международного права;

2. призывает государства-члены, организации системы Организации Объединённых Наций и другие соответствующие заинтересованные стороны отметить Год международного права путём проведения образовательных мероприятий, мероприятий по наращиванию потенциала и мероприятий по повышению осведомлённости общественности в целях содействия уважению и пониманию международного права и приветствует намерение Туркменистана провести Глобальный форум по международному праву в декабре 2028 года;

3. настоятельно призывает государства-члены укреплять уважение к международному праву, включая Устав Организации Объединённых Наций, в частности закреплённые в нём цели и принципы;

4. рекомендует государствам-членам продолжать поддерживать существующие инициативы Организации Объединённых Наций в области преподавания, изучения и распространения международного права посредством добровольных взносов;

5. призывает к более широкому учас­тию в мероприятиях Года, в том числе к полноценному вовлечению женщин и молодёжи, и поощряет использование цифровых платформ, образовательных технологий и многоязычных ресурсов в целях расширения доступа к международному праву;

6. постановляет, что расходы на все мероприятия, которые могут возникнуть в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться за счёт добровольных взносов;

7. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов, организаций системы Организации Объединённых Наций и других международных и региональных организаций, а также соответствующих заинтересованных сторон, включая гражданское общество, частный сектор, научные круги и частных лиц, с тем, чтобы этот год отмечался надлежащим образом. ///Docs.un.org