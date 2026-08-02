Туркменская делегация провела встречи в Министерстве иностранных дел и Кабинете Короля Нидерландов

В Гааге в рамках рабочего визита делегации Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыевым состоялись встречи с Генеральным директором по политическим вопросам Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Йостом Фламандом и Директором Кабинета Его Величества Короля Нидерландов Франсом Принсеном, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

В ходе встреч туркменская сторона представила подробную информацию о подготовке к предстоящим в Нидерландах крупным международным мероприятиям, посвящённым ахалтекинским лошадям и национальным конным традициям Туркменистана. Особое внимание было уделено программе мероприятий, запланированных на 4-6 сентября 2026 года в конноспортивном центре Peelbergen в провинции Лимбург.

Было отмечено, что предстоящее событие призвано не только продемонстрировать уникальные качества всемирно известных ахалтекинских лошадей, но и стать значимой площадкой для укрепления культурных и гуманитарных связей между Туркменистаном и Нидерландами.

Тангрыгулы Атахаллыев пригласил представителей нидерландской стороны принять участие в предстоящих мероприятиях и ознакомил собеседников с их основными целями, форматом и международным значением.

Представители Нидерландов положительно оценили данную инициативу, выразили поддержку проведению мероприятий и готовность в рамках своих полномочий содействовать их организации на высоком уровне.

Отдельное внимание было уделено протокольным и организационным вопросам, связанным с программой предстоящих мероприятий, участием официальных представителей и дальнейшей координацией между соответствующими структурами двух стран.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями о современном состоянии и перспективах туркмено-нидерландских отношений. Стороны обсудили возможности дальнейшего развития политико-дипломатического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурных и гуманитарных контактов.

Участники встреч подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия и реализации новых совместных инициатив, способствующих укреплению дружественных связей между Туркменистаном и Королевством Нидерландов. ///nCa, 2 августа 2026 г.