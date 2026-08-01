Туркменские школьники примут участие в международном конкурсе «iWISE» в Лондоне

Десять наших школьников с 2 по 7 августа примут участие в творческом конкурсе международной платформы «International World Innovative Student Exhibition» (iWISE). Это международное соревнование пройдет в Университете Суррея в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

В рамках конкурса учащиеся и студенты из множества стран мира продемонстрируют свои способности в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM), а также робототехники, английского языка и искусства.

Руководят школьниками опытные преподаватели: Мурат Сахетгулыев (учитель информатики 1-го специализированного учебно-воспитательного комплекса города Аркадаг) и Гочмурат Байрамов (учитель истории специализированной средней школы № 97 с углубленным изучением языков города Ашхабада).

На этом международном соревновании нашу страну представят молодые инноваторы, обучающиеся в специализированных школах города Аркадаг и столицы.

К слову, в феврале этого года наши школьники успешно выступили на международной олимпиаде по робототехнике «iWISE GLOBAL FINAL 2026», проходившей в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).