В Ашхабаде состоялось заседание координационного совета по разработке Дорожной карты программы «Здоровая мать — Здоровый ребенок — Здоровое будущее»

3 августа 2026 г., Ашхабад – Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана провели заседание координационного совета по разработке Дорожной карты по выполнению Национальной программы «Здоровая мать – Здоровый ребенок – Здоровое будущее» на 2026–2030 годы. Встреча состоялась в здании ООН в Ашхабаде и была организована в рамках реализации Страновой программы ЮНФПА на 2026–2030 годы.

В работе координационного совета приняли участие представители ключевых профильных учреждений системы здравоохранения Туркменистана. Главной целью встречи стала совместная разработка Дорожной карты, направленной на достижение ключевых индикаторов охраны здоровья матери и ребенка, а также укрепление потенциала системы здравоохранения в области репродуктивного здоровья женщин.

В ходе заседания, рассмотрев ключевые задачи и приоритеты Национальной программы, участники разработали структуру и основные разделы Дорожной карты, обсудили целевые индикаторы и согласовали механизмы её мониторинга. По итогам встречи были приняты рекомендации по дальнейшей доработке Дорожной карты и укреплению межведомственного взаимодействия для ее успешной реализации.

Национальная программа «Здоровая мать — Здоровый ребенок — Здоровое будущее» на 2026–2030 годы

///nCa, 3 августа 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)