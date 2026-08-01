В штаб-квартире ООН состоялась церемония закрытия Игр дружбы ООН 2026 года

29 июля 2026 года в штаб-квартире Организации Объединённых Наций по инициативе Постоянного представительства Туркменистана при ООН состоялась церемония закрытия Игр дружбы ООН 2026 года, объединившая постоянных представителей государств — членов ООН, высокопоставленных должностных лиц Организации, дипломатов, спортсменов и партнёров для подведения итогов очередного успешного сезона Игр.

Игры дружбы ООН являются одной из международных инициатив Руководства Туркменистана в области спортивной дипломатии, направленной на укрепление мира, доверия, дружбы и взаимопонимания между народами посредством спорта. Проводимые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 78/325, Игры объединили представителей постоянных представительств государств — членов ООН, Секретариата Организации, специализированных учреждений, фондов и программ ООН в атмосфере взаимного уважения, честной спортивной борьбы и международного сотрудничества.

Церемонию открыл Постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев. В своём выступлении он подчеркнул, что спортивная дипломатия занимает важное место во внешней и государственной политике Туркменистана, проводимой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым. Было отмечено, что спорт является универсальным инструментом укрепления доверия, развития международного диалога, взаимопонимания и сотрудничества между народами.

С приветственными выступлениями также выступили Постоянный представитель Индии при ООН Парватханени Хариш, являющийся сопредседателем Организационного комитета Игр, Помощник Генерального секретаря ООН по координации политики Департамента по экономическим и социальным вопросам Бьёрг Сандкьяр, начальник Отдела партнёрств и глобального взаимодействия Департамента глобальных коммуникаций ООН Роберт Скиннер, а также другие официальные лица.

Особым событием церемонии стало участие всемирно известных бойцов смешанных единоборств Довлетджана Ягшимурадова (Туркменистан) и Александра Волкова (Российская Федерация), приглашённых в качестве почётных гостей. Решением Организационного комитета Игр дружбы ООН им было присвоено звание Почётных послов Игр дружбы ООН в знак признания их выдающихся спортивных достижений и вклада в продвижение ценностей дружбы, взаимного уважения, здорового образа жизни и спортивной дипломатии.

В ходе церемонии были продемонстрированы видеоролики, посвящённые наиболее ярким моментам соревнований Игр дружбы ООН 2026 года.

Центральной частью мероприятия стало вручение кубков, медалей и специальных наград победителям и призёрам соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, шахматам, настольному теннису, пиклболу, йоге и бегу. Награды спортсменам вручили представители координирующих постоянных представительств и структур Организации Объединённых Наций.

Организационный комитет выразил искреннюю признательность всем постоянным представительствам государств — членов ООН, учреждениям системы Организации, спортивным координаторам, судьям, волонтёрам и партнёрам за их значительный вклад в успешное проведение Игр.

Игры дружбы ООН 2026 года были посвящены 35-летию независимости Туркменистана, а также проводимому в стране под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан — родина целеустремлённых крылатых скакунов» 2026 году. Их проведение стало очередным практическим воплощением международных инициатив Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, направленных на продвижение культуры мира, доверия, здорового образа жизни и широкого международного сотрудничества посредством спортивной дипломатии.

Завершая церемонию, её участники подтвердили общую заинтересованность в дальнейшем развитии Игр дружбы ООН как уникальной международной площадки, способствующей укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН